Sieg und Tabellenführung für Kelvin van der Linde

Kelvin van der Linde rammt im verregneten ersten DTM-Rennen auf dem Nürburgring die Konkurrenz ungespitzt in den Boden. Der Südafrikaner übernimmt damit die Tabellenführung in der DTM.

Kelvin van der Linde gewinnt den ersten DTM-Lauf auf dem Nürburgring auf überlegene Art und Weise. Im ABT Sportsline Audi fährt er von der Pole-Position zum Sieg. Der Südafrikaner übernimmt damit auch die Tabellenführung in der DTM!

Rang zwei geht an Mirko Bortolotti im SSR Performance Lamborghini, der die Tabellenführung an das Audi-Ass abgibt. Am Rennende hatte der Italiener bereits einen Rückstand von 15,232 Sekunden auf van der Linde.

Die Podestränge komplettiert WINWARD Racing-Pilot Maro Engel.

Vor dem Rennen setzte starker Regen auf dem Nürburgring ein. Aus diesem Grund entschied Rennleiter Sven Stoppe, dass das Rennen hinterm Safety Car gestartet wird. Nach zwei Runden wurde das Safety Car reingerufen und das Rennen freigegeben.

In der zweiten Runde nach dem Restart drehte sich Franck Perera in der AMG-Arena, verlor aber nur zwei Positionen und setzte die Fahrt fort.

Zur Rennhalbzeit rutschte Ayhancan Güven im Manthey EMA Porsche am Ausgang der siebten Kurve ins Kiesbett und verlor dabei einige Positionen.

Der schwierige Tag von Güven ging nach dem Boxenstopp weiter. Güven überfuhr bei der Ausfahrt aus der Box die weiße Linie und drehte daraufhin in der zweiten Kurve Nicki Thiim im SSR Performance Lamborghini um. Für die Kollision erhielt Güven drei Penalty Laps. Eine weitere Penalty Lap erhielt der Türke wegen der Überfahrung der weißen Linie.

Ergebnis DTM Nürburgring Rennen 1 (Top 10):

1. Kelvin van der Linde – ABT Sportsline – Audi R8 LMS GT3

2. Mirko Bortolotti – SSR Performance – Lamborghini Huracán GT3

3. Maro Engel – WINWARD Racing – Mercedes-AMG GT3

4. Lucas Auer – WINWARD Racing – Mercedes-AMG GT3

5. Jack Aitken – Emil Frey Racing – Ferrari 296 GT3

6. Marco Wittmann - Schubert Motorsport - BMW M4 GT3

7. Thomas Preining - Manthey EMA - Porsche 911 GT3 R

8. Nicki Thiim – SSR Performance – Lamborghini Huracán GT3

9. Ricardo Feller – ABT Sportsline – Audi R8 LMS GT3

10. Arjun Maini - Haupt Racing Team - Mercedes-AMG GT3