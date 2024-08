Trotz Gerücht: Haupt Racing Team bekennt sich zur DTM

Luca Stolz fährt seit 2022 für das Haupt Racing Team in der DTM

Es hält sich schon längere Zeit das Gerücht, dass sich das Haupt Racing Team am Jahresende aus der DTM zurückziehen wird. Doch die Mannschaft bekennt sich zur Rennserie und fährt auch weiterhin im ADAC GT Masters.

Im DTM-Fahrerlager halten sich schon längere Zeit Gerüchte über ein Aus vom Haupt Racing Team in Deutschlands bekanntester Rennserie. So läuft der Vertrag des Teams mit Mercedes-AMG über ein DTM-Engagement am Ende des Jahres aus und es sollen sich vermehrt Mitarbeiter der Mannschaft bei anderen DTM-Teams beworben haben.

Zudem soll Teameigner Hubert Haupt zuletzt seine Villa in München, seinen Privatjet, seine Yacht und einen Teil seiner Rennwagensammlung, darunter auch ein Formel-1-Auto, verkauft haben und seinen Lebensmittelpunkt nach Monaco verlegt haben.

«Wir haben einen Vertrag, der für die DTM ausläuft, aber wir werden zu 99 Prozent nächstes Jahr DTM fahren», unterstreicht Teameigner Haupt gegenüber Motorsport-Total. «Wir bleiben in der DTM. Wir bleiben mit Sicherheit im ADAC GT Masters, wir bleiben mit Sicherheit am Nürburgring». Zudem ist auch ein Verbleib im GT World Challenge Europe Endurance Cup eine Option.

«Wenn zum Beispiel AMG sagt, ihr seid viel zu teuer, irgendjemand anderer bietet uns drei Millionen mehr, dann fahren wir mit AMG nicht mehr DTM.» Doch Haupt geht davon aus, dass das Team auf jeden Fall weiterhin mit Mercedes-AMG fahren wird, wenn die Marke das Team gut behandelt und einen guten Vertrag anbietet.

«Es gibt ganz wenige Rennteams, die Geld verdienen», erläutert der Teameigner, der selbst eine lange Geschichte im Motorsport hat. «Die meisten legen wirklich viel Geld drauf oder haben Mäzene, die das Geld drauflegen. Wir haben es geschafft, dass die Firma letztes Jahr für Motorsportverhältnisse einen guten Gewinn gemacht hat. Sie wird dieses Jahr noch einen deutlich besseren Gewinn machen als im letzten Jahr. Die Firma muss unabhängig von mir leben können.»