Jordan Pepper feiert DTM-Renndebüt auf Sachsenring

Auf dem Sachsenring wird es ein DTM-Debüt geben: Erstmals startet Jordan Pepper in der berühmten Rennserie. Der ehemalige ADAC GT Masters-Pilot wird für das Grasser Racing Team an den Start gehen.

Jordan Pepper wird am kommenden Wochenende erstmals in der DTM starten. Auf dem Sachsenring feiert er sein Debüt in Deutschlands bekanntester Rennserie. Auf der Berg-und-Talbahn nahe Chemnitz wird Pepper den Grasser Racing Team Lamborghini Huracán GT3 mit der Startnummer #63 pilotieren.

Im Fahrzeug ersetzt er Christian Engelhart, der weiterhin aufgrund einer Operation am verletzten Knie ausfällt. Am Norisring und auf dem Nürburgring ersetzte Franck Perera Engelhart, doch nun wird stattdessen der südafrikanische Lamborghini-Werksfahrer an den Start gehen.

Das Grasser Racing Team gab bekannt, dass Engelhart in der Reha weiterhin große Fortschritte macht,

Während Pepper sein DTM-Debüt feiern wird, ist er im Grasser Racing Team ein bekanntes Gesicht: Seit den 24h Spa startet Jordan Pepper im Topfahrzeug des österreichischen Teams im GT World Challenge Europe Endurance Cup und konnte zuletzt auf dem Nürburgring einen Gesamtsieg einfahren.