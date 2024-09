Lamborghini-DTM-Piloten erobern Indianapolis

Die beiden DTM-Piloten Luca Engstler und Maximilian Paul werden als Duo bei der IMSA WeatherTech SportsCar Championship in Indianapolis starten. Sie steuern einen Huracán GT3 in der GTD Pro-Klasse.

Ein DTM-Duo wird an diesem Wochenende das Battle on the Bricks, das sechsstündige Rennen der IMSA WeatherTech SportsCar Championship in Indianapolis bestreiten. Luca Engstler und Maximilian Paul werden gemeinsam für Iron Lynx einen Lamborghini Huracán GT3 pilotieren, der in der GTD Pro-Klasse startet.

Luca Engstler feiert sein Debüt in der IMSA WeatherTech SportsCar Championship. In diesem Jahr konnte Engstler in Oschersleben seinen Debütsieg in der DTM feiern und führt den Gold Cup im GT World Challenge Europe Sprint Cup an.

Maximilian Paul, der ebenfalls in der DTM startet und dort 2023 am Nürburgring im Regenchaos gewinnen konnte, ging bereits im nordamerikanischen Championat an den Start. 2022 bestritt der Sachse für T3 Motorsport die 24h Daytona.

Aufgrund der zeitlichen Überschneidung zwischen der IMSA WeatherTech SportsCar Championship in Indianapolis und dem GT World Challenge Europe Endurance Cup in Monza kann kein Fahrer, der den Lamborghini mit der #19 in der diesjährigen Saison bislang steuerte, in Indianapolis auf dem Fahrzeug an den Start gehen. So fahren Jordan Pepper und Franck Perera, die den Wagen in Watkins Glen fuhren, beide an diesem Wochenende in Monza.

Das sechsstündige Rennen kann im Onlinestream auf IMSA TV sowie im PayTV bei Motorvision verfolgt werden.