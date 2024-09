Sheldon van der Linde mit Bestzeit am Red Bull Ring

Zahlreiche DTM-Teams nutzten einen Testtag auf dem Red Bull Ring, um sich auf das kommende Rennwochenende vorzubereiten. Sheldon van der Linde brannte im BMW M4 GT3 die schnellste Rundenzeit in den Asphalt.

Die niederländischen Porsche Carrera Cup-Experten von GP-Elite richteten einen Testtag auf dem Red Bull Ring aus, der von zahlreichen DTM und ADAC GT Masters-Teams genutzt wurde. So waren Emil Frey Racing, das Grasser Racing Team, das Haupt Racing Team, Manthey EMA, Schubert Motorsport und WINWARD Racing auf dem GP-Kurs in der Steiermark unterwegs.

ABT Sportsline, das Team von Tabellenführer Kelvin van der Linde und die Verfolger von SSR Performance verzichteten auf den Test. Während der Lamborghini-Rennstall bereits im August in Spielberg testen war, verzichteten der Audi-Rennstall gänzlich auf einen Test dort. Jack Aitken ging aufgrund von Terminüberschneidungen mit seinem IMSA WeatherTech SportsCar Championship-Engagement ebenfalls nicht an den Start, dafür steuerten Konsta Lappalainen und Jasin Ferati seinen Ferrari 296 GT3 von Emil Frey Racing.

Manthey EMA-Pilot Ayhancan Güven fuhr am Vormittag die Bestzeit. Im Manthey EMA Porsche 911 GT3 R umrundete er den Kurs in 1:28.852 Minuten. Rang zwei ging an den dreimaligen DTM-Champion René Rast, der in den vergangenen Wochen durch zahlreiche Kollisionen massiv in der Kritik stand. 0,243 Sekunden fehlten dem Wahl-Österreicher auf Güven. Der amtierende Meister Thomas Preining komplettierte im zweiten Manthey EMA Porsche die Top 3-Positionen.

In der Nachmittagssitzung zementierte Sheldon van der Linde die Favoritenstellung von BMW in der Steiermark. Der 2022er Titelträger fuhr mit einer 1:27.929 die Bestzeit. Damit ist der Südafrikaner der einzige Pilot, der am Testtag die Schallmauer von 1:28 Minuten durchbrach. Thierry Vermeulen folgte im Emil Frey Racing Ferrari auf dem zweiten Rang, 0,318 Sekunden fehlten ihm auf van der Linde. René Rast komplettierte die Top 3 in der Sitzung.

Ergebnis DTM Testtag Red Bull Ring Vormittagssitzung.

Ergebnis DTM Testtag Red Bull Ring Nachmittagssitzung.