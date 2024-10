Engelhart nach Verletzung bereit für Rückkehr!

Christian Engelhart ist nach seiner schweren Verletzung wieder fit und bereit für die Rückkehr auf die Rennstrecke. Der genaue Zeitplan für die Rückkehr des Lamborghini-Werksfahrer wird derzeit abgestimmt.

Christian Engelhart ist wieder fit für das, was er am meisten mag: Motorsport. Der Starnberger hat sich nach seiner schweren Knieverletzung über die vergangenen Wochen zurückgekämpft und ist nun bereit – und vor allem fit – für seine Rückkehr ins Cockpit.

«2024 war das härteste Jahr meines Lebens. Zum Zeitpunkt meiner Vorbereitung auf die DTM-Saison hatte ich einen unglücklichen Skiunfall, der zu einer Knieverletzung führte, die operiert werden musste», berichtet der Lamborghini-Pilot rückblickend vom Ausgangspunkt seiner Verletzung, die sein Motorsportjahr 2024 stark beeinflusste.

Zunächst verlief Engelharts Genesung soweit nach Plan, ohne dass er sich Sorgen machen musste, wieder pünktlich zur Saison topfit zu sein. Allerdings kam der Heilungsverlauf im Verlauf des Frühjahrs ins Stocken und die Dinge verliefen anders als erwartet und geplant.

«Trotz aller Bemühungen verschlechterte sich mein Knie im Laufe des Jahres, was zu weiteren Komplikationen führte, die mich zwangen, mitten in der Saison eine Pause einzulegen und mich einer weiteren Operation zu unterziehen. Während dieser Zeit blieb ich meinem Team um mich herum völlig nahe und transparent», so der Lamborghini-Werksfahrer.

Christian Engelhart durchlief auch nach dieser Operation nochmals eine fordernde Zeit, in der er sich zurück kämpfen musste, da der Heilungsprozess nochmals Geduld erfordert hat. «Nach viel harter Arbeit kann ich sagen, dass sich mein Knie erholt hat. Ich bin überaus dankbar für die Unterstützung meiner Physiotherapeuten, meiner Ärzte und meiner Familie, die mich das ganze Jahr massiv unterstützt und ermutigt haben. Vielen Dank an Lamborghini, meine Partner ZF, Brose, La Biosthetique & CREAT und Gottfried Grasser, die mir im schwierigsten Moment meiner Karriere zur Seite standen.»

Nun ist der Starnberger bereit, auf der Strecke wieder anzugreifen. «Es ist Zeit, die Rückschläge hinter mir zu lassen und wieder das zu tun, was ich am meisten liebe – Rennen auf höchstem Niveau zu fahren. Ich kann es kaum erwarten, wieder auf der Strecke zu sein!» Der genaue Zeitplan von Engelharts Rückkehr auf die Strecke wird derzeit abgestimmt.