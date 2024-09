Mirko Bortolotti feiert im ersten DTM-Rennen auf dem Red Bull Ring seinen ersten Saisonsieg. Der Italiener übernimmt damit die Tabellenführung. Viele Überholmanöver in einem spektakulären Rennen.

Sieg und Tabellenführung für Mirko Bortolotti! Mit seinem ersten Triumph in der 2024er Saison übernimmt Bortolotti die Tabellenführung. Vom vierten Startplatz fuhr Bortolotti zum Sieg.

Rang zwei geht an Maro Engel im WINWARD Racing Mercedes. 1,161 Sekunden fehlten dem AMG-Routinier auf den siegreichen Lamborghini.

Polesetter Arjun Maini komplettiert die Top 3-Positionen im Mercedes-AMG GT3.

Das Rennen begann unter schwierigsten Bedingungen. Einsetzender Regen sorgte für rutschige Bedingungen, die für Piloten das Leben schwer machten. Die Piloten setzten zum Rennstart auf Regenreifen, einzig Clemens Schmid ging auf Slicks ins Rennen. Doch Schmid fiel bereits in der Startrunde weit zurück. Doch nach fünf Runden drehte sich das Bild und der slickbereifte McLaren war schneller als die mit Regenreiften bestückten Boliden.

Am Beginn der zweiten Runde drehte sich Luca Engstler am Ausgang der ersten Kurve von der Strecke und traf eine Werbebande, welche vorm Auto hängen blieb. Engstler kam darauf in die Box und musste die Bande entfernen lassen.

Ergebnis DTM Red Bull Ring Rennen 1 (Top 10):

1. Mirko Bortolotti - SSR Performance - Lamborghini Huracán GT3

2. Maro Engel - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3

3. Arjun Maini - Haupt Racing Team - Mercedes-AMG GT3

4. Luca Stolz - Haupt Racing Team - Mercedes-AMG GT3

5. Ayhancan Güven - Manthey EMA - Porsche 911 GT3 R

6. Maximilian Paul - Paul Motorsport - Lamborghini Huracán GT3

7. Lucas Auer - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3

8. Kelvin van der Linde - ABT Sportsline - Audi R8 LMS GT3

9. René Rast - Schubert Motorsport - BMW M4 GT3

10. Ricardo Feller - ABT Sportsline - Audi R8 LMS GT3