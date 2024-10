Kelvin van der Linde über Titelkampf in Hockenheim

Mit 15 Punkten Rückstand reist Kelvin van der Linde zum DTM-Saisonfinale nach Hockenheim. Der ABT Sportsline-Pilot aus Südafrika im Kurzinterview über seine Titelchancen auf dem Traditionskurs.

In 16 der bisher 24 Saisons mit Audi in der DTM kam mindestens ein ABT Pilot unter die Top Drei der Fahrermeisterschaft – in der GT3-Ära seit 2021 sogar jedes Mal. Kelvin van der Linde kämpft nach 2021 zum zweiten Mal um den Titel. «Ein DTM-Finale in Hockenheim ist immer etwas ganz Besonderes – vor allem, wenn die Meisterschaft noch nicht entschieden ist», sagt der Tabellenzweite. «Ich habe mich schon als Kind jedes Jahr darauf gefreut. Ich war acht Jahre alt, als Mattias Ekström 2004 mit dem blauen Red-Bull-Audi von ABT seinen ersten DTM-Titel geholt hat. Er war ein Idol für mich und ich bin unheimlich stolz darauf, 20 Jahre später selbst mit einem Red-Bull-Auto um den Titel kämpfen zu dürfen. Es wird nach zehn gemeinsamen Jahren auch mein letztes Rennen mit Audi. Es wird auf jeden Fall ein sehr emotionales Wochenende, unabhängig davon, wie es ausgeht.»

Wie wirst du das Finalwochenende angehen?

«Ich werde das Wochenende genauso angehen wie jedes andere in diesem Jahr. Wir werden versuchen, das Maximum aus unserem Paket herauszuholen und keine Fehler zu machen. Das ist uns diese Saison eigentlich immer sehr gut gelungen, auch wenn wir nie das schnellste Auto hatten.»

Wie schätzt du die Kräfteverhältnisse in Hockenheim ein?

«Hockenheim ist normalerweise eine Strecke, auf der alle Hersteller konkurrenzfähig sind und eng zusammenliegen. Die DTM-Fans dürfen sich auf ein megaspannendes Finale freuen.»

Liegt dir der Hockenheimring?

«Ich liebe Hockenheim! Für mich ist es eine der besten Rennstrecken für GT3-Fahrzeuge. Man kann viele verschiedene Linien fahren und die Rennen dort sind immer spannend und actiongeladen. Ich fahre gerne in Hockenheim und war dort eigentlich immer erfolgreich.»