Zwei Mustang – Haupt Racing Team-Wechsel zu Ford fix!

Als HRT Ford Performance setzt das Haupt Racing Team 2025 zwei Ford Mustang GT3 in der DTM ein. Weitere Programme auf der Nordschleife, in der GT World Challenge Europe und im ADAC GT Masters.

Das Haupt Racing Team läutet eine neue Ära seiner Erfolgsgeschichte ein: Ab der kommenden Saison wird das hochdekorierte deutsche DTM-Team als werksunterstütztes europäisches Team mit dem Ford Mustang GT3 an den Start gehen. HRT und Ford Performance haben dafür eine langfristige Zusammenarbeit vereinbart, welche mehrere Rennserien umfasst.

Kern der Partnerschaft sind Werkseinsätze in mehreren hochkarätigen Rennserien und Meisterschaften, allen voran in der DTM. Hier wird HRT Ford Performance – so der offizielle Teamname – in der Saison 2025 mit zwei Ford Mustang GT3 an den Start gehen. Für den US-amerikanischen Automobilhersteller bedeutet dies die offizielle Rückkehr in die renommierte Serie. Bereits zwischen 1984 und 1989 war Ford mit Werkseinsätzen in der DTM erfolgreich und feierte 1988 sogar die Fahrermeisterschaft.

HRT wird mit Ford Performance ein umfangreiches Rennprogramm bestreiten. Neben der DTM bilden werksunterstützte Einsätze auf der Nürburgring-Nordschleife einen zweiten Schwerpunkt. In der ADAC Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS) soll der Ford Mustang GT3 gemeinsam weiterentwickelt werden mit dem Ziel, das legendäre 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring zum sechsten Mal für die Marke Ford zu gewinnen. In der Fanatec GT World Challenge Europe powered by AWS wird HRT ebenfalls antreten.

Ergänzend dazu plant HRT 2025 auch klassische Kundensporteinsätze, zum Beispiel beim ADAC GT Masters, das nach wie vor die Basis für die Förderung junger HRT-Talente bildet. Der Start eines Nachwuchsförderprogramms steht dabei für die kommenden Jahre ebenso in Aussicht wie die Ausweitung der Renneinsätze auf den GT4-Bereich und weitere Rennsportaktivitäten im Nachwuchsbereich.

Die Partnerschaft zwischen HRT und Ford Performance umfasst auch technische Entwicklungsarbeit. Der 2023 vorgestellte Ford Mustang GT3 soll durch die Expertise von HRT einen noch höheren rennstreckenspezifischen Reifegrad erreichen. Das Rennfahrzeug mit seinem 5,4-Liter-V8-Motor basiert auf dem 2024er Ford Mustang Dark Horse und verkörpert die hochmoderne GT3-Topversion der legendären Mustang-Baureihe.

Im Zuge der Kooperation mit Ford schließt HRT auch eine neue Partnerschaft mit RAVENOL. Die Handelsmarke der Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH wird ab der Saison 2025 offizieller Schmierstoffpartner von HRT Ford Performance. Sichtbar wird dies unter anderem in der DTM und beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring, wo HRT jeweils einen Ford Mustang GT3 im RAVENOL Komplettdesign einsetzen wird. Die anderen von HRT eingesetzten Ford-GT-Fahrzeuge werden ein RAVENOL Co-Branding tragen. Darüber hinaus wollen HRT und RAVENOL auch auf technischer Ebene eng zusammenarbeiten: So soll die Ausstattung der Rennfahrzeuge mit RAVENOL Produkten unter anderem der Weiterentwicklung der hochwertigen Schmierstoffe dienen.

Ulrich Fritz, Geschäftsführer Haupt Racing Team: «HRT hat sich in den vergangenen Jahren kontinuierlich weiterentwickelt. Wir haben eine hohe Kompetenz für den Einsatz und die Weiterentwicklung von Rennfahrzeugen aufgebaut. Dementsprechend freuen wir uns sehr auf diese neuen Partnerschaften. Dass sich Ford für HRT als Speerspitze in Europa entschieden hat, ist eine große Ehre. Ford ist eine echte Power-Marke mit großer Motorsporttradition und hoher Motivation. Der Ford Mustang GT3 ist ein Rennfahrzeug der neuesten Generation, das wir gemeinsam sicher noch weiter nach vorne bringen können. Ebenso freuen wir uns auf RAVENOL. Ich bin mir sicher, dass wir einen guten Beitrag zur Weiterentwicklung der Schmierstoffe leisten können. Wir werden bestens vorbereitet in die kommende Saison gehen und freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit Ford und RAVENOL.»

Mark Rushbrook, Global Director Ford Performance Motorsports: «Dass sich ein Team wie HRT unserer globalen Ford Performance-Familie anschließt, ist ein großartiger Moment für uns. Die bisherigen Erfolge des Haupt Racing Teams in der DTM und anderen Rennserien sind eine starke Referenz für den Mustang GT3. Wir freuen uns sehr, dass sie das legendäre ADAC RAVENOL 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring und viele andere ikonische Rennstrecken in Europa in Angriff nehmen werden. Das bedeutet auch, dass der Ford Mustang GT3 zusammen mit unseren Partnern von Multimatic und Proton Competition bei den bedeutendsten 24-Stunden-Rennen wie Le Mans, Daytona und Spa am Start sein wird. Mit dieser Zusammenarbeit bauen wir nicht nur das Mustang-Rennprogramm für 2025 weiter aus, sondern stärken auch unsere globale Position im GT3-Rennsport und erschließen uns neue Serien und Zielgruppen rund um den Globus.»

Martin Huning, Director RAVENOL Motorsport: «Als offizieller Schmierstoffpartner von HRT Ford Performance stellen wir unsere volle technische Unterstützung zur Verfügung. Es wird spektakulär, wenn der Ford Mustang GT3 2025 – nach über 30 Jahren – erstmals wieder in der Startaufstellung der DTM steht. Auch für weitere Einsätze wie beim ADAC GT Masters oder im Langstreckensport wie auch beim ADAC RAVENOL 24h Nürburgring werden wir das Team mit bedarfsgerechten Produkten versorgen. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit und schauen der neuen Partnerschaft gespannt entgegen.»