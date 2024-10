DTM 2025 mit neuem Logo und synthetischen Kraftstoff

Die DTM wird im kommenden Jahr mit einem neuen Logo an den Start gehen. Dazu wird es in der DTM, dem ADAC GT Masters und der ADAC GT4 Germany einen neuen synthetischen Kraftstoff geben.

Neue Maßstäbe in der Nachhaltigkeit und ein moderner Markenauftritt: Die DTM startet in der Saison 2025 mit einem synthetischen Kraftstoff und setzt damit die Initiative des ADAC für mehr Nachhaltigkeit im Motorsport konsequent fort. Auch optisch setzt die DTM deutliche frische Akzente und präsentiert ein neues Branding mit einem neuen Logo. Los geht die kommende Saison vom 25. bis 27. April in der Motorsport Arena Oschersleben. Alle Rennen werden auch im kommenden Jahr live bei ProSieben im Free-TV übertragen. Tickets für die DTM 2025 gibt es ab 15 Uhr am 20. Oktober im Vorverkauf, bis zum 15. November profitieren Fans von einem attraktiven Fast-Lane-Rabatt.

«Wir haben eine sportlich hochklassige und bis zum letzten Rennen spektakuläre Jubiläumssaison der DTM erlebt. Die Resonanz unserer Besucher mit einem Zuwachs von rund 20 Prozent hat gezeigt, dass wir mit unserem Konzept richtig liegen», sagt ADAC Motorsportchef Thomas Voss. «Nun machen wir einen signifikanten Schritt in der Weiterentwicklung der Serie und stärken die Vorreiterrolle der DTM für das Thema Nachhaltigkeit im Motorsport. Mit einem neuen, synthetischen und klimafreundlichen Kraftstoff bringen wir mehr Nachhaltigkeit auf die DTM-Plattform. Im Rahmen einer der populärsten Rennserien in Europa zeigen wir so das Potenzial von synthetischen Kraftstoffen. Die Serie präsentieren wir nun auch in einer dynamischen Optik; eine neu entwickelte Markenidentität sorgt für ein zeitgemäßes Branding.»

Die DTM setzt ab der kommenden Saison auf einen synthetischen, fossilfreien Kraftstoff. Dieser neue klimafreundliche Kraftstoff trägt zur Dekarbonisierung der DTM bei und reduziert die CO2-Emissionen um 75 Prozent. Produziert wird der von vom Automobilweltverband FIA zertifizierte Kraftstoff von P1 Fuels, einem Green-Tech-Unternehmen aus Berlin mit jahrelanger Erfahrung in der Entwicklung, Herstellung und dem Einsatz fossilfreier synthetischer Kraftstoffe. Eingesetzt wird dieser in der DTM, im ADAC GT Masters und in der ADAC GT4 Germany. Der Kraftstoff ist Teil des umfassenden Nachhaltigkeitskonzepts der DTM, das auch die Initiative mit dem Wassertechnologieunternehmen BWT zur Reduzierung von Plastikmüll umfasst. Im Rahmen des 2021 im ADAC GT Masters gestarteten und 2023 bei der DTM fortgesetzten Projekts wurden bisher insgesamt mehr als eine Million Plastikflaschen eingespart.

Optisch präsentiert sich die DTM nach der Jubiläumssaison mit einem überarbeiteten Branding. Ein neues Logo, eine neue Broadcast- und Digital-Identität sowie verschiedene Designlösungen für Print und Events schaffen ein durchgängiges Branding für alle Markenerlebnisse der DTM. Das Design folgt dem gelb-schwarzen Farbcode des ADAC und zeigt so eine klare Zugehörigkeit der DTM als Premium-Marke der ADAC Motorsportfamilie. Im Zentrum der neuen Markenidentität steht das neue DTM-Logo, das ein umfangreiches Facelift erhalten hat und sich mit markanten Öffnungen und charakteristischen Details präsentiert. Es entspricht nun dem kraftvollen, dynamischen und modernen Selbstverständnis der Marke DTM. Die durchgängige Markenführung folgt klaren Regeln und wurde in Zusammenarbeit mit der Sport-Branding-Agentur UnitedSenses aus München entwickelt. Das neue Branding der DTM wird ab dem 21. Oktober eingesetzt.