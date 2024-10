Mirko Bortolotti (Lamborghini) ist DTM-Champion 2024!

Mirko Bortolotti heißt der DTM-Champion 2024. Der Italiener fuhr mit dem zweiten Rang zum Titelgewinn. Zweiter Saisonsieg für Luca Engstler im Lamborghini vom Grasser Racing Team.

Der DTM-Meister 2024 heißt Mirko Bortolotti! Mit einem zweiten Rang fährt der in Wien lebende Italiener zum Titelgewinn in der DTM. In seinem dritten Jahr ist Bortolotti damit erstmals DTM-Meister.

Seinen zweiten Saisonsieg feiert Luca Engstler im Lamborghini vom Grasser Racing Team. Mit einer starken Leistung kämpfte sich der Allgäuer zum Rennsieg im blau-weißen Huracán. Am Rennende hatte der Youngster einen Vorsprung von nur 0,455 Sekunden.

René Rast komplettiert die Top 3-Positionen im Schubert Motorsport BMW M4 GT3.

Kelvin van der Linde beendete das Rennen nur auf Rang zwölf, ist aber Meisterschaftszweiter. Maro Engel wird als zehnter dritter in der Meisterschaft.

Für Ayhancan Güven gab es frühzeitig einen Rückschlag. Mit einer starken Beschädigung an der Front steuerte er nach vier Umläufen die Box an. Nach einer dreieinhalbminütigen Reparatur setzte er das Rennen fort.

Ergebnis DTM Hockenheimring Rennen 2 (Top 10):

1. Luca Engstler - Grasser Racing Team - Lamborghini Huracán GT3

2. Mirko Bortolotti - SSR Performance - Lamborghini Huracán GT3

3. René Rast - Schubert Motorsport - BMW M4 GT3

4. Thomas Preining - Manthey EMA - Porsche 911 GT3 R

5. Nicki Thiim - SSR Performance - Lamborghini Huracán GT3

6. Ricardo Feller - ABT Sportsline - Audi R8 LMS GT3

7. Marco Wittmann - Schubert Motorsport - BMW M4 GT3

8. Lucas Auer - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3

9. Sheldon van der Linde - Schubert Motorsport - BMW M4 GT3

10. Maro Engel - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3

Highlights DTM Hockenheim Rennen 2: