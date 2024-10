GT Masters-Champion Elias Seppänen drängt in die DTM

Will in die DTM: ADAC GT Masters-Champion Elias Seppänen

Als erster Pilot in der Geschichte des ADAC GT Masters konnte Elias Seppänen 2024 den Titelgewinn verteidigen. Nun drängt der talentierte Youngster aus Finnland in die DTM und will dort 2025 an den Start gehen!

In der 2024er Saison des ADAC GT Masters schrieb der Finne Elias Seppänen Geschichte: Als erster Fahrer in der langen Geschichte der Meisterschaft konnte der 20-Jährige den Titel verteidigen. Zudem gewann er als erster Pilot die erstmals ausgeschriebene «Road to DTM»-Wertung.

Der Gewinn der «Road to DTM»-Wertung beinhaltet für Seppänen eine Förderung für die DTM-Saison 2025 in Form des Nenngeldes für die Einschreibung. «Es wäre großartig, im nächsten Jahr in der DTM dabei zu sein. Damit würde ein Traum in Erfüllung gehen», sagt der alte und neue Meister. Mit einem Start in der DTM würde er in die Fußstapfen seines finnischen Vorbildes Mika Häkkinen treten, der in der höchsten deutschen Motorsport-Serie zwischen 2005 und 2007 unterwegs war.

Ein weiterer Mensch, der für Seppänen eine wichtige Rolle spielt, ist Bernd Schneider. Der fünffache DTM-Champion agiert bei der Landgraf-Mannschaft als Ratgeber für die jungen Piloten. «Er verfügt über jede Menge Erfahrung und ist eine bemerkenswerte Persönlichkeit. Ich bin froh, dass er für uns Fahrer immer ein offenes Ohr hat», beschreibt Seppänen den ehemaligen Profi-Rennfahrer.

Ursprünglich begann Seppänen in seiner Heimat Finnland auf zwei anstatt auf vier Rädern. «Meine Eltern waren stark im Motocross engagiert, aber irgendwann wurde es mir zu gefährlich, deshalb wechselte ich in den Kartsport», erklärt Seppänen, der schon in seiner frühen Karriere mehrere Kart-Siege erzielte. Dem Zweiradsport ist er dennoch treu geblieben, allerdings ohne Motor. Mit dem Fahrrad trainiert er nahezu jeden Tag und ging bereits zusammen mit seinem Teamkollegen auf Erkundungstour durch den Westerwald.

Nach seiner Kartzeit machte er in der ADAC Formel 4 den nächsten Schritt und bewies auch dort sein Talent. Am Ende schloss er die Saison 2020 nach einem Sieg auf dem dritten Platz ab. Ein weiteres Jahr blieb er im Formelsport und war 2022 erstmals im ADAC GT Masters für Landgraf Motorsport in einem Mercedes-AMG GT3 unterwegs. Im Jahr darauf folgte die erste Meisterschaft im ADAC GT Masters zusammen mit Salman Owega, der zur Saison 2024 zum Haupt Racing Team wechselte. Mit seinem zweiten Titel steigt Seppänen zu den erfolgreichsten Piloten im ADAC GT Masters auf. Bislang durften sich mit Kelvin van der Linde, Christopher Mies und Sebastian Asch erst drei Fahrer über zwei Meisterschaften freuen.