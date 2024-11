Für den Fernsehabend: Saisonhighlights DTM 2024

Die DTM-Saison 2024 bot viel Spannung. Viele hochspannende Rennen mit harten Duellen, Markenvielfalt, spannende Charaktere und eine Titelentscheidung im letzten Saisonrennen in Hockenheim!

Die diesjährige DTM-Saison hielt mal wieder das, was sie versprach! 20 der teils weltbesten GT-Piloten gingen in Deutschlands wohl bekanntester Rennserie an den Start und lieferten in 16 Rennen an acht Rennwochenenden viel Spektakel.

So konnten im letzten Rennen noch Mirko Bortolotti, Kelvin van der Linde und Maro Engel Meister werden und die Tabellenführung wechselte am finalen Renntag der Saison nochmals.

In der 52-minütigen Saisonzusammenfassung könnt ihr nochmal die DTM-Saison 2024 Revue passieren lassen und euch an all die spannenden Rennen und spektakulären Manöver zurückerinnern!