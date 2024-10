BTCC schmeißt zur Saison 2025 Hybridantrieb heraus!

Nach nur drei Jahren endet in der BTCC die Ära der Hybridantriebe. Zukünftig werden die Tourenwagen der legendären britischen Meisterschaft wieder mit reinen Verbrennungsmotoren betrieben. 100% nachhaltiger Kraftstoff.

Der Serienorganisator der British Touring Car Championship – TOCA – hat heute einige seiner neuesten Regeln und Vorschriften bekannt gegeben, darunter die Einführung von 100 % nachhaltigem Kraftstoff als Leitentwicklung für 2025, während die Nutzung der Hybridantriebe eingestellt wird.

Die BTCC ist die erste Meisterschaft im Vereinigten Königreich, die für alle ihre Fahrzeuge vollständig nachhaltigen, fossilfreien Kraftstoff einsetzt, und unterstreicht damit einmal mehr ihre Vorreiterrolle bei nationalen Innovationen im Motorsport und branchenführenden Standards.

Damit geht die BTCC einen ähnlichen Weg wie die DTM. Der ADAC führt zur 2025er Saison in der DTM, dem ADAC GT Masters und der ADAC GT4 Germany einen neuen synthetischen, fossilfreien Kraftstoff ein. Dieser neue klimafreundliche Kraftstoff trägt zur Dekarbonisierung der DTM bei und reduziert die CO2-Emissionen um 75 Prozent.

Alle Aspekte des BTCC-Test- und Entwicklungsprogramms für den Kraftstoff wurden erfolgreich abgeschlossen, und nach einer umfassenden Bewertung und Beratung wurde die Entscheidung getroffen, ab der nächsten Saison den 100 % nachhaltigen Kraftstoff für jedes Auto einzuführen, während das Hybridprogramm ausläuft.

Die BTCC war die erste Tourenwagenserie der Welt, die bereits 2018 den Einsatz von Hybridantrieb bestätigte, bevor diese offiziell für die Saison 2022 eingeführt wurden.

Dank aller Teams, Interessengruppen und Partner – mit besonderem Dank an den Hybridsystemanbieter Cosworth Electronics – wurde das Hybridprogramm erfolgreich abgeschlossen, wobei sich das diesjährige Titelrennen als eines der engsten und am härtesten umkämpften in der Geschichte der Meisterschaft erwies. In einem dramatischen Finale krönte sich BMW-Pilot Jake Hill zum Meister.

Ab 2025 werden die Autos die gleiche Leistung wie 2024 haben – und das gleiche Format für die Boost-Bereitstellung wie bisher – wobei der zusätzliche Leistungsschub ausschließlich über den Turboboost erfolgt. Die Autos werden dadurch auch etwa 55 Kilogramm leichter und wendiger sein.

Cosworth bleibt ein fester Partner der BTCC, da alle Fahrzeuge mit der Cosworth Electronics Suite ausgestattet sind, während das Unternehmen weiterhin das Turbo-Boost-Einsatzsystem in seiner neuen Form verwalten wird.

Diese kumulativen Änderungen, die durch die Einführung von 100 % nachhaltigem Kraftstoff eingeleitet wurden, stellen sicher, dass die BTCC das gleiche hohe Niveau an Wettbewerbsfähigkeit, Leistung und Spannung beibehält, aber mit dem zusätzlichen Vorteil, dass die Autos ab 2025 leichter und dynamischer sind.

Der neue Kraftstoff – mit der Bezeichnung Hiperflo ECO102 R100 – wurde speziell entwickelt, um Leistung, Kompatibilität und Nachhaltigkeit zu maximieren. Der Kraftstoff ist zu 100 % fossilfrei, d. h. alle Komponenten stammen aus synthetischen und biologischen (d. h. nicht aus Rohöl gewonnenen) Quellen. Hiperflo ECO102 R100 entspricht den höchsten FIA- und ISCC-Konformitätsanforderungen.

Alan Gow, BTCC-Geschäftsführer, sagte: «Die Einführung von 100 % fossilfreiem, nachhaltigem Kraftstoff für 2025 zeigt, dass die BTCC weiterhin auf Innovationen im Motorsport setzt. Als bekannteste Meisterschaft im Vereinigten Königreich ist diese Einführung ein bedeutender und wesentlicher Schritt, um die Wettbewerbsfähigkeit und Spannung, die mit der BTCC gleichgesetzt werden, aufrechtzuerhalten, aber auf eine nachhaltigere und zukunftsorientiertere Weise.»

«Die Hybrid-Ära war eine großartige Zeit für die BTCC. Als wir vor sechs Jahren erstmals den Hybrid ankündigten, steckte diese Technologie im Motorsport noch in den Kinderschuhen. Wir haben dieses Programm erfolgreich abgeschlossen – und müssen in dieser Hinsicht wirklich nichts mehr beweisen –, während andere noch aufholen müssen», setzt Gow fort. «Aber da wir dieses Ziel nun erreicht haben, können wir mit der Einführung des nachhaltigen Kraftstoffs ohne fossile Brennstoffe fortfahren und gleichzeitig die gleichen Leistungsparameter liefern, die die diesjährige BTCC zu einem unvergesslichen Ereignis gemacht haben.»