DTM mit anderer Streckenvariante in Oschersleben 10.02.2025 - 17:05 Von Jonas Plümer

© DTM Die DTM-Piloten müssen sich von der ultraschnellen Linkskurve verabschieden © ADAC Stattdessen wird die langsame und enge Schikane zukünftig genutzt Zurück Weiter

«The guy who designed that corner should be taken into a dark room and be beaten» – dies sagte Tourenwagen-Legende John Cleland über die enge Schikane in der ersten Kurve in Oschersleben. DTM-Rückkehr der Variante.