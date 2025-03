DTM-Fahrer jubeln mit Schaumwein von Ralf Schumacher

Auch in diesem Jahr jubeln die DTM-Pilot auf dem Podium mit den Schaumweinen von Ralf Schumacher. DTM beschließt neue Partnerschaft mit dem Badischen Winzerkeller, Weine der Schumacher Selection auf dem DTM-Podium.

Die Sektdusche auf dem Podium ist der prickelnde Höhepunkt nach jedem DTM-Rennen – ein besonderer Moment, den die erfolgreichen Fahrer auch in den kommenden Jahren mit Schumacher Selection zelebrieren. Dafür begrüßt die DTM mit dem Badischen Winzerkeller einen neuen Partner. Das Unternehmen übernimmt den Vertrieb der Weine des ehemaligen Formel-1- und DTM-Fahrers Ralf Schumacher und wird offizieller Hospitality-Partner der DTM. Auch im ADAC GT Masters und der ADAC GT4 Germany feiern die Fahrer auf dem Siegerpodest mit dem edlen Sparkling Rosé von Schumacher Selection. Die Partnerschaft zwischen dem Badischen Winzerkeller und der DTM wurde im Rahmen der derzeit stattfindenden Fachmesse ProWein in Düsseldorf bekanntgegeben.

Seit 2019 gehören die Schaumweine von Schumacher Selection zur Motorsportfamilie des ADAC. Neu ist die Zusammenarbeit mit dem Badischen Winzerkeller, der die Vertriebsrechte für die Weine von Schumacher in Deutschland, Österreich und der Schweiz übernommen hat. Der Badische Winzerkeller ist nicht nur der größte Weinerzeuger Badens, sondern auch eine der leistungsstärksten Kellereien Europas. Das Unternehmen bringt seine langjährige Expertise in den Vertrieb und die Vermarktung der Weine von Schumacher Selection ein.

Nach einer beeindruckenden Motorsport-Karriere mit sechs Grand-Prix-Siegen in der Formel 1 und erfolgreichen Jahren in der DTM entdeckte Schumacher seine Begeisterung für edle Weine. Ein Besuch im renommierten Weingut Klet Brda in Slowenien weckte sein Interesse an der Weinherstellung. «Unser Weinprojekt nimmt mit der neuen Kooperation richtig Fahrt auf. Die Unterstützung der DTM wird die Sichtbarkeit der Produkte der Schumacher Selection in Deutschland deutlich erhöhen», sagt Ralf Schumacher. «Dass die DTM-Fahrer mit meinem Sparking Rosé ihre Siege feiern, macht mich stolz. Und wer in den Genuss des umfangreichen Portfolios kommen möchte, kann unsere Weine zukünftig in der DTM VIP Hospitality genießen.»

«Wir begrüßen den Badischen Winzerkeller als neuen Partner und freuen uns, dass unsere Gäste auch zukünftig hochwertige Weine von Schumacher Selection genießen können. Ralf Schumacher hat während seiner Zeit als Rennfahrer mit großer Leidenschaft Top-Leistungen gezeigt. Diese Begeisterung bringt er auch als Winzer mit. Seine Weine stehen für hohe Qualität und passen damit perfekt zur DTM», sagt Kay-Oliver Langendorff, ADAC Leiter Partnerschaften, Kooperationen und Sponsoring.