Oschersleben weiterhin mit bisheriger Streckenführung 16.03.2025 - 10:02 Von Jonas Plümer

© DTM Die DTM fährt auch in diesem Jahr die schnelle Streckenvariante in der ersten Kurve in Oschersleben

Die DTM wird auch in diesem Jahr die schnelle erste Kurve in Oschersleben nutzen. Der geplante Wechselt auf die langsame «DTM-Variante» ist aus sicherheitstechnischen Gründen in diesem Jahr nicht möglich.