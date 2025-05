Das Sonntagsrennen der DTM im TV und Livestream

Das DTM-Feld gastiert auf dem Lausitzring. Nachdem die DTM-Piloten bereits am Samstag ein spannendes Rennen ablieferten, ist die Freude groß auf das Rennen. SPEEDWEEK erklärt, wie ihr das vierte Rennen schauen könnt.

Endlich steht das zweite Rennwochenende der DTM-Saison 2025 an! Deutschlands bekannteste Rennserie gastiert auf dem Dekra Lausitzring in Brandenburg. Am Samstag fand bereits der erste Wertungslauf statt. Die Piloten überzeugten die Fans mit spannenden Kämpfen und handfestem Motorsport. Lucas Auer gewann schlussendlich und baute seine Meisterschaftsführung aus.

Am heutigen Sonntag wird es dabei erneut ernst in der Lausitz: Das zweite Qualifying und auch das zweite Rennen des Wochenendes stehen auf dem Programm. Erneut müssen im Sonntagsrennen zwei Pflichtboxenstopps absolviert werden, was bereits in Oschersleben für viel Action sorgte.

Um 09:00 Uhr startet das zweite Qualifying in der Lausitz, während um 13:30 Uhr die Startampel für den zweiten Wertungslauf der DTM auf Grün geschaltet wird.

Wie gewohnt kann das Rennen im deutschen Free-TV Live auf ProSieben verfolgt werden. Die Übertragung aus Brandenburg beginnt um 13:00 Uhr.

Die ProSieben-Übertragung kann zudem auf ran.de sowie auf Joyn gestreamt werden. Zudem wird dort auch ab 08:50 Uhr das Qualifying Live gezeigt.

Ebenfalls alle Sitzungen werden auf dem YouTube-Account der DTM gezeigt. Dort ist die Übertragung allerdings mit englischen Kommentar verfügbar. Viele Fans, die den polarisierenden ProSieben-Kommentator Eddie Mielke nicht hören möchten, verfolgen dort das Rennen.

Auch auf ServusTV ist das Rennen verfolgbar, allerdings nicht Live! Ab 17:30 Uhr, nach der MotoGP-Übertragung, können österreichische Fans den ersten Wertungslauf Re-Live verfolgen.

Zudem wird es ab 19:15 Uhr auf dem Nachrichtensender NTV das 15-minütige Magazin «PS - DTM Kompakt» geben, welches das zweite Rennwochenende zusammenfasst.