Ferrari-Ass Aitken gewinnt DTM-Thriller in Lausitz

Was für ein Showdown auf dem Lausitzring! Jack Aitken gewinnt nach einem starken Überholmanöver kurz vor Rennende den zweiten Lauf. Faszinierendes Fotofinish um die Plätze zwei und drei.

Ferrari-Sieg im hochspannenden zweiten DTM-Rennen auf dem Lausitzring. Jack Aitken gewinnt das Rennen im Emil Frey Racing-Fahrzeug, nachdem er in der vorletzten Runden mit einem starken Manöver die Spitze übernahm.

Rang zwei geht an René Rast, der sich in einem wahren Fotofinish den zweiten Rang sicherte. Der Schubert Motorsport-Pilot hatte 1,680 Sekunden Rückstand auf den siegreichen Ferrari.

Jules Gounon komplettiert im WINWARD Racing Mercedes-AMG GT3 die Podestränge. Nur 0,045 Sekunden hatte das Mercedes-AMG-Ass Rückstand auf Rast.

Bereits in der ersten Kurve erfolgte das Aus für den 2023er Champion Thomas Preining, der nach einem Treffer von Polesetter Jack Aitken mit einem Aufhängungsbruch ausschied.

Im Verlauf der ersten Runde drehte sich Ben Green nach einem Duell mit Tabellenführer Lucas Auer am Ausgang der achten Kurve in die Leitschiene und schleppte den Ferrari 296 GT3 mit einer Beschädigung zurück in die Boxengasse, wo der Emil Frey Racing-Pilot mit seinem Ferrari ausschied.

In der vierten Runde rutschte Marco Wittmann auf der zweiten Position mit einem Problem mit dem ABS-System fast ins Heck des Führenden Aitken, Wittmann rutschte daraufhin in die Wiese und verlor viele Positionen.

Luca Engstler schied wie am Vortag früh aus. Bei einer Berührung mit Ben Dörr beschädigte der Sohn von Franz Engstler seinen Grasser Racing Team Lamborghini stark.

Ben Dörr war allgemein in viele Berührungen verwicket. So drehte er kur darauf Morris Schuring um und erhielt dafür drei Penalty Laps. Bereits kurz vorher erhielt er eine Penalty Lap für ein Tête-à-Tête mit Mirko Bortolotti.

Nach der Schließung des Boxenstoppfensters wurde das Safety Car auf den Kurs gerufen! Die Rennleitung rief das Führungsfahrzeug auf die Strecke, da Marco Wittmann nach einem Kontakt mit Morris Schuring die hintere Stoßstange verlor.

Aufgrund der Neutralisierung durch das Safety Car wurde das Rennen um zwei Runden verlängert.

Kurz nach dem Restart wurde Comtoyou Racing-Pilot Gilles Magnus nach einem Treffer von Ricardo Feller umgedreht. Mercedes-AMG-Youngster Kalender traf daraufhin den Land-Motorsport Audi von Feller im Heck.

Spektakuläre Bilder nach dem zweiten Pflichtboxenstopp, als Fabio Scherer mit Gilles Magnus kollidierte und auf zwei Räder aufstieg! Sowohl der Ford-Pilot als auch der Aston Martin-Pilot mussten das Rennen daraufhin aufgeben.

Das zweite Boxenstoppfenster verpasste die Paul Motorsport-Mannschaft, als Maximilian Paul eine Runde zu spät die Box ansteuerte. Der Lamborghini-Pilot erhielt dafür eine 60-Sekunden-Zeitstrafe.

Ergebnis DTM Lausitzring Rennen 2 (Top 10):

1. Jack Aitken – Emil Frey Racing – Ferrari 296 GT3

2. René Rast – Schubert Motorsport – BMW M4 GT3

3. Jules Gounon – WINWARD Racing – Mercedes-AMG GT3

4. Jordan Pepper - Grasser Racing Team - Lamborghini Huracán GT3

5. Maro Engel – WINWARD Racing – Mercedes-AMG GT3

6. Mirko Bortolotti - ABT Sportsline - Lamborghini Huracán GT3

7. Thierry Vermeulen - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3

8. Marco Wittmann - Schubert Motorsport – BMW M4 GT3

9. Lucas Auer – Landgraf Motorsport – Mercedes-AMG GT3

10. Timo Glock - Dörr Motorsport - McLaren 720S GT3