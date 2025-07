DTM: Neues Farbkleid für Audi von Ricardo Feller

Der Land-Motorsport Audi R8 LMS GT3 von Ricardo Feller wird mit einem neuen Design in das DTM-Rennwochenende auf dem Norisring starten. Das Fahrzeug startet in einem neuen Design der Streaming-Plattform Joyn.

Neuer Look für den Audi R8 LMS GT3 von Land-Motorsport am Norisring: Beim einzigen Stadtrennen im DTM-Kalender rückt Ricardo Feller im Design der Streaming-Plattform Joyn aus. Anlass dafür ist eine Medienkooperation mit TV-Partner ProSieben.

«Die DTM ist bereits eine starke Plattform, um uns als Team, vor allem aber unsere Partner bestmöglich zu präsentieren. Dank der Kooperation können wir unsere Reichweite nun noch einmal deutlich steigern», sagt Christian Land. «Unsere Fans dürfen sich auf eine ausführliche Berichterstattung bei ProSieben freuen.»

Bei Joyn handelt es sich um die Mediathek der ProSiebenSat.1-Gruppe. Die Plattform zeichnet sich unter anderem durch zahlreiche Live-Sportübertragungen aus – unter anderem von der DTM. Wer die App auf dem Fernseher hat, kann sich problemlos alle Wiederholungen, Interviews und Zusammenfassungen der beliebten Serie anschauen.

Und, um genau dies zu bewerben, ist der Audi R8 LMS mit der Startnummer 29 am Norisring in den Farben der Streaming-Plattform unterwegs. «Wir freuen uns schon sehr auf das spektakuläre und einmalige Joyn-Auto im DTM-Starterfeld. Wir sind Team Land sehr dankbar für den ersten Anstoß und die schnelle und unkomplizierte Umsetzung», sagt Gernot Bauer, Vice President Sports, Seven.One Sports.

Auch Ricardo Feller ist gespannt: «Ich hoffe, dass mir das Spezial-Design am Norisring Glück bringt und wir an diesem Wochenende endlich den Turnaround schaffen. Das Potenzial ist da», sagt der Schweizer. Am Samstag um 9:40 Uhr wird es für ihn das erste Mal ernst, wenn es ins Qualifying geht. Die beiden Rennen starten am Samstag und Sonntag jeweils um 13:30 Uhr. ProSieben überträgt die komplette Action live.

Nach drei von acht Rennwochenenden liegt der Schweizer Feller auf der 18. Meisterschaftsposition in der DTM. Feller zeigte im einzigen Audi in der DTM immer wieder einen guten Speed, doch mangelndes Rennglück verhinderten bessere Ergebnisse. Sein bislang bestes Ergebnis war ein elfter Rang im zweiten Rennen beim Saisonauftakt in Oschersleben Ende April.