DTM mit speziellem Qualifyingsystem am Norisring

Die DTM geht am Norisring an das Limit

Die DTM wird auch in diesem Jahr mit einem speziellen zweigeteilten Qualifyingsystem am Norisring antreten. Das System ist dabei identisch mit den vergangenen zwei Jahren. So will der ADAC für Chancengleichheit sorgen.

Auch in diesem Jahr wird die DTM - wie in den vergangenen zwei Jahren - auf dem Norisring ein zweigeteiltes Qualifyingsystem nutzen. Somit möchte der ADAC dafür sorgen, dass jeder Pilot auf dem nur 2,16 Kilometer kurzen Stadtkurs in Nürnberg die Möglichkeit auf eine freie Runde hat.

Das System ist dabei identisch wie in den Vorjahren:

Das kombinierte Ergebnis aus den beiden Trainingssitzungen am Freitag entscheidet darüber, in welcher Gruppe die Piloten in beiden Zeittrainings an den Start gehen. Die Piloten mit einem ungeraden kombinierten Ergebnis starten in Gruppe 1, die Fahrer mit einem geraden Ergebnis in Gruppe 2.

Im Zeittraining am Samstag geht zunächst die erste Gruppe auf die Strecke, am Sonntag die zweite Gruppe.

Der Schnellste aus beiden Gruppen wird das Rennen dann von der Pole-Position aufnehmen. Vom zweiten Startrang wird der schnellste Pilot der anderen Gruppe starten. Die Fahrzeuge der jeweiligen Gruppe sortieren sich in einer Reihe hinter dem schnellsten Fahrzeug der jeweiligen Gruppe ein.