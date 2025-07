CDU-Vorstoß: Kehrt die DTM nach Berlin zurück?

In der Politik reift die Idee, dass die DTM in die Bundeshauptstadt Berlin zurückkehren soll. Veranstaltung auf dem ehemaligen Flughafen Tempelhof, auf dem auch die Formel E gastiert? ADAC schließt Rückkehr nicht aus.

Kehrt die DTM in die deutsche Hauptstadt Berlin zurück? In der Politik reifen Ideen, dass Deutschlands bekannteste Rennserie in die Millionenmetropole zurückkehren soll. Besonders die CDU macht sich für eine Rückkehr stark.

«Berliner können sich mit uns auf großen Sport freuen. Die Deutsche Tourenmeisterschaft könnte wieder nach Berlin kommen, mit CO2-freiem Antrieb und ergänzend zur Formel E», erklärt CDU-Fraktionschef Dirk Stettner im Berliner Kurier und dem B.Z.

Stettner führt fort: «Die Logistik wie temporäre Tribünen, Rennelemente, Medienbühnen können sich beide Veranstaltungen teilen und sogar Wettbewerbe gemeinsam veranstalten. Ein starkes Zeichen für alternative Antriebe und zukunftsfähige Elektromobilität.»

Seit dieser Saison fährt die DTM mit einem 100 Prozent nachhaltigem, klimafreundlichen Kraftstoff. Der synthetische Sprit soll deutlich zur Reduzierung der CO2-Emmissionen beitragen. Zudem werden in der DTM nachhaltige Pirelli-Rennreifen mit einer Naturkautschukkomponente eingesetzt und der Verzicht auf Plastikflaschen an der Rennstrecke sind weitere Naturschutzkomponente der DTM.

Die DTM hat in Berlin eine lange Tradition. Bis 1995 gastierte die ehemalige Tourenwagenserie, die seit 2021 mit GT3-Boliden ausgetragen wird, auf der legendären Avus. Auch Flugplatzkurse, wie in Berlin Tempelhof, haben eine Tradition in der Rennserie. Strecken wie Diepholz, Mainz-Finthen oder Wunstorf waren in der alten DTM lange das Grundgerüst des Rennkalenders.

«Ich würde nicht sagen, dass das kein Thema ist. Aber der Aufwand, den Norisring so zu errichten, wie die DTM es braucht und die Fans es erwarten können, ist dreimal so groß wie auf anderen Strecken. Es macht hier in Nürnberg wegen der vielen Zuschauer Sinn mit Blick auf den Return on Investment. Wenn das woanders auch möglich ist - Berlin zeigt es mit der Formel E in Tempelhof - dann würde ich so etwas nicht ausschließen», so ADAC-Motorsportchef Thomas Voss am Norisring gegenüber den Kollegen vom Motorsport-Magazin.

Doch auch in der Saison 2026 wird es wohl bei acht Rennwochenenden in der DTM bleiben, was eine Rückkehr nach Berlin bereits im kommenden Jahr praktisch ausschließt: «Das kann ich mir für 2026 nicht vorstellen. Die Delle in der Autoindustrie ist gerade da, und das spüren auch alle Hersteller im Motorsport. Es wäre fatal, jetzt nicht darauf zu reagieren. Wichtig ist, den richtigen Zeitpunkt zu finden, wann man etwas macht. Das Ziel bleibt, mehr Veranstaltungen in der DTM zu haben. Ich glaube aber, dass 2026 der falsche Zeitpunkt ist.»