Reduziert Manthey zur Saison 2026 das DTM-Aufgebot?

Folgt, nachdem Manthey in diesem Jahr drei Porsche in der DTM eingesetzt hat, zum Jahr 2026 die Reduktion auf zwei Autos? Nach aktuellem Stand ja! Zudem bringen Gerüchte Ricardo Feller mit dem Team in Verbindung.

2025 erlebte Manthey ein Erfolgsjahr in der DTM: Ayhancan Güven sicherte sich in einem spektakulären Finale in Hockenheim den Meistertitel, den zweiten der Porsche-Mannschaft aus Meuspath. Auch in der Teamwertung triumphierte der Rennstall aus der Eifel. Youngster Morris Schuring gewann in seinem ersten DTM-Jahr die Rookie-Wertung.

Doch in der kommenden Saison wird das Team wohl nicht erneut mit drei Porsche 911 GT3 R in der DTM an den Start gehen. Im Rahmen des FIA WEC-Finale in Bahrain bestätigte Patrick Arkenau, Geschäftsbereichsleiter Renneinsätze der Manthey Racing GmbH, dass das Team zwei Autos für die DTM-Saison einschreiben wird. «Wir befinden uns in engem Austausch mit Porsche. Wir sind ein Kundenteam. Wir können zwar Wünsche äußern, aber nicht bestimmen, welche Fahrer wir von Porsche bekommen», so Arkenau gegenüber Motorsport-Total. «Wir haben überhaupt keinen Zweifel, dass die Fahrerpaarung mindestens so stark sein wird wie in den vergangenen Jahren.» Neben der DTM wird Manthey auch im kommenden Jahr in der FIA WEC, auf der Nordschleife und in den Endurance Cup-Rennen der amerikanischen IMSA WeatherTech SportsCar Championship vertreten sein.

Als praktisch sicher gilt dabei der Verbleib vom Porsche-Werksfahrer Thomas Preining im Team aus der Eifel, welcher 2023 am Steuer von Grello DTM-Champion wurde. Preining soll nach aktuellen Planungen auch in den Rennen der IMSA WeatherTech SportsCar Championship zum Einsatz kommen. Der amtierende DTM-Meister Ayhancan Güven soll hingegen im kommenden Jahr nicht mehr zum DTM-Einsatz kommen, da Porsche andere Einsatzmöglichkeiten für den Türken plant. Güven soll zukünftig im aufgestockten Werksaufgebot von Porsche in der Formel E eine Rolle spielen.

Bei einem Reifentest im französischen Paul Ricard, der zur Entwicklung der neuen DTM-Reifen dient, nahm neben Preining Ricardo Feller im Manthey Porsche Platz. Auch wenn eine Manthey-Sprecherin angab, dass Porsche den Schweizer für den Test dem Team zugeteilt hat, verstärkten sich zuletzt die Gerüchte, dass der schnelle Eidgenosse 2026 mit dem Manthey-Team in der DTM antreten wird.