Land-Motorsport bestätigt Rückkehr zu Porsche

Land-Motorsport kehrt zu Porsche zurück! Bereits in der Vergangenheit fuhr der Rennstall viele Erfolge mit der Marke ein. Das Ziel des Teams ist es, auch im kommenden Jahr in der DTM an den Start zu gehen.

Land-Motorsport wird 2026 wieder mit Porsche an den Start gehen. Nachdem das Team zuletzt die Trennung von Audi bestätigt hat, gab der Rennstall aus Niederdreibach nun die Rückkehr zu Porsche bekannt.

In der Vergangenheit konnte Land-Motorsport bereits große Erfolge mit Porsche einfahren. So fuhr der Rennstall von Wolfgang und Christian Land mit Porsche-Fahrzeugen im Porsche Carrera Cup und auf der Nürburgring-Nordschleife. 1993 und 1997 wurde Teamgründer Wolfgang Land Meister im deutschen Carrera Cup.

Christian Land: «Wir freuen uns, den Wechsel zu Porsche nun offiziell bekanntgegeben zu dürfen. Mit der Marke verbinden wir sehr viele emotionale Momente und tolle Erinnerungen aus der Langstreckenmeisterschaft auf dem Nürburgring und den Porsche-Markenpokalen. Porsche gehört zweifelsohne zu den Top-Adressen im GT-Sport und wir sind davon überzeugt, dass der neue Porsche 911 GT3 R von Beginn an konkurrenzfähig sein wird. Wir arbeiten derzeit mit Hochdruck an unserem Programm für 2026.»

Das Ziel der Land-Mannschaft ist es, auch 2026 in der DTM anzutreten, wie Wolfgang Land bereits im Sommer ausdrücklich unterstrich. 2025 debütierte das Team kurzfristig in der Rennserie und konnte auf dem Red Bull Ring den Premierensieg einfahren.