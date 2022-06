Franz Zorn hat OP überstanden: Knie dick geschwollen

Franz Zorns Eisspeedway-Saison 2021/2022 war von Stürzen und Verletzungen geprägt, die sowieso kurze Rennzeit vorzeitig beendet. Am Dienstag musste sich der Österreicher noch einmal operieren lassen.

Kaum hatte Eisspeedway-Ass Franz Zorn im vergangenen Winter eine Verletzung auskuriert, folgte der nächste Rückschlag. Der Österreicher fuhr trotz der Stürze was ging, doch nach dem letzten Abstieg beim EM-Finale im polnischen Sanok war seine Saison frühzeitig beendet.

Zorn kehrte nicht mehr aufs Eisspeedway-Bike zurück, dafür ging es für den 51-Jährigen im Mai auf der Straße rund. In Kroatien nahm er in Rijeka am 8. internationalen «Adria Race Classic und Modern» teil. Bei einem Überholmanöver rutschte der Hinterreifen weg, Zorn flog erneut ab. Der ehemalige Vizeweltmeister berichtete von einem heißen Hintern und Blessuren am Motorrad, aber sonst ist weiter nichts passiert.

Dennoch musste sich Zorn jetzt in ärztliche Behandlung begeben und sich erneut operieren lassen. Am Dienstag checkte er in der Tauern Klinik Ritzensee ein, am Mittwochmorgen kam er unters Messer. «Krankenschwester und Arzthelfer haben mir mitgeteilt, dass die Operation super verlaufen ist», meinte der Red-Bull-Athlet. «So eine Operation ist nicht ohne, aber ich habe keine Schmerzen. Das Knie ist sehr geschwollen, je nach Fortschritt muss ich noch einige Tage in der Klinik bleiben.»