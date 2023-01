Schwedische Liga: Deutsches Team bei Premiere Dritter 06.01.2023 - 20:12 Von Manuel Wüst

Das Inn-Isar-Racing-Team schlug sich ordentlich Luca Bauer war zusammen mit Franz Zorn der Stärkste

In Östersund begann an Dreikönig die Schwedische Eisspeedway-Liga, in der 2023 nicht nur ein deutsches Team mitmischt, sondern auch mehrere Fahrer aus Deutschland und Österreich. Franz Zorn und Luca Bauer fuhren stark.