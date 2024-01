Schwedische Liga: Erster Sieg für deutsches Team

Im zweiten Rennen der schwedischen Eisspeedway-Liga konnte sich das Inn Isar Racing Team steigern, im dritten Event in Örnsköldsvik ist der Knoten endgültig geplatzt.

Mit einem dicken Arm musste Philip Lageder für das Inn Isar Racing Team am vergangenen Wochenende passen, so kam in Örnsköldsvik Edeljoker Ove Ledström als Ersatz für den Österreicher zum Einsatz. Ledström erfüllte die in ihn gesetzten Erwartungen und konnte für sein Team aus vier Läufen acht Punkte schreiben. Max Niedermaier rutschte im Team auf die dritte Position, fuhr überwiegend in den Einzelläufen und war mit zwölf Zählern der beste Mann seiner Truppe.

Vor den letzten drei Heats führte das Team aus Strömsund, das bisher zweimal als Sieger aus den Rennen hervorging, mit 27 Punkten. Markus Jell und Ove Ledström konnten dann mit einem 5:1-Erfolg im 19. Lauf über das Team Jämtarna überzeugen und den Abstand auf einen Zähler verkürzen. Max Niedermaier machte mit einem Sieg im 20. Lauf den Triumph für das Inn Isar Racing Team perfekt, da Strömsund bereits alle Läufe absolviert hatte und im letzten Durchgang keine Punkte mehr schreiben konnte.



«Wir sind mega zufrieden, denn wir haben gewonnen», so Markus Jell. «Wir machen jetzt eine Woche Pause und greifen dann wieder an.»

Nach drei Rennen zur schwedischen Liga stehen am nächsten Wochenende die Events Nummer 4 und 5 an. Aktuell führt das Team aus Strömsund mit Franz Zorn, Hans Weber und Jasper Iwema nach zwei Siegen und einem zweiten Rang mit 14 Matchpunkten vor dem ÖMK Rundbana, der zehn Matchpunkte auf dem Konto hat. Das Inn Isar Racing Team liegt nach dem Sieg in Örnsköldsvik nur noch einen Zähler hinter Jämtarna auf Rang 4.

Ergebnisse Schwedische Liga Örnsköldsvik:

1. Inn Isar Racing Team, 29 Punkte: Markus Jell 9, Ove Ledström 8, Max Niedermaier 12

2. Strömsunds MC, 27 Punkte: Franz Zorn 13, Hans Weber 8, Jasper Iwema 6

3. ÖMK Rundbana, 26 Punkte: Stefan Svensson 14, Andrej Divis 2, Jimmy Hörnell 10

4. Jämtarna, 18 Punkte: Luca Bauer 4, Beat Dobler 0, Charly Ebner 11, Jo Saetre 3

5. Gävle, 15 Punkte: Heikki Huuski 13, Maximilian Niedermaier 0, Josef Kreuzberger 2, Benedikt Monn 0

6. Bockarna, 11 Punkte: Max Koivula 10, Martin Posch 1, Atte Suolammi 0, Thomas Ekström 0

Stand nach 3 von 5 Rennen:

1. Strömsunds MC, 14 Matchpunkte/88 Laufpunkte

2. ÖMK Rundbana 10/74

3. Jämtarna 9/69

4. Inn Isar Racing Team 8/65

5. Gävle 4/52

6. Bockarna 0/33