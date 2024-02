Russland: Nikita Bogdanov ungeschlagen an die Spitze

Am zweiten Renntag in Vyatskiye Polyany blieb Nikita Bogdanov ungeschlagen und geht nun als Spitzenreiter mit einem Punkt Vorsprung in die beiden letzten Rennen der Russischen Eisspeedway-Meisterschaft.

Im Gegensatz zum ersten Renntag in Vyatskiye Polyany blieben am zweiten Tag Schneefälle aus und das Rennen konnte durchgezogen werden. Gleich im ersten Lauf kam es zum Aufeinandertreffen der punktgleichen Titelanwärter Dinar Valeev und Nikita Bogdanov. Bogdanov entschied diesen Heat für sich und konnte so im Duell der Toppiloten seinem Kontrahenten einen wichtigen Punkt abnehmen. Da weder Bogdanov noch Valeev im weiteren Rennverlauf geschlagen wurden, konnte Bogdanov mit einem Punkt Vorsprung auf Valeev die Führung im Gesamtklassement übernehmen.

Dmitry Solyannikov konnte nach den deutlichen Punktverlusten am Samstag auch am zweiten Renntag keinen Boden auf die Spitzenreiter gutmachen. Zum einen fuhren Bogdanov und Valeev in ihrer eigenen Liga, an die Solyannikov nicht herankam. Zum anderen leistete sich Solyannikov mit einem letzten Platz im ersten Durchgang eine Nullpunktefahrt. Für Solyannikov ist bei einem Rückstand von 18 Zählern auf Bogdanov und 17 auf Valeev der Titel nicht mehr zu gewinnen, und im Kampf um Bronze konnten Dmitry Koltakov und Dmitry Khomitsevich mit je 24 Zählern ordentlich aufholen. Die beiden Ex-Weltmeister fuhren im Anschluss an die insgesamt 40 Rennläufe in Vyatskiye Polyany noch ein Stechen um den dritten Rang, das Koltakov für sich entscheiden konnte.

Während am nächsten Wochenende für die russischen Eisspeedwayfahrer Ligarennen in Ufa anstehen, wird in Schweden der nationale Meister in Östersund gekürt. Die Titelentscheidung in Russland fällt am 17./18. Februar zwischen Nikita Bogdanov und Dinar Valeev beim elften und zwölften Rennen zur Russischen Meisterschaft in Krasnogorsk.

Ergebnisse Russische Meisterschaft Vyatskiye Polyany, Tag 2:

1. Nikita Bogdanov, 15 Punkte

2. Dinar Valeev, 14

3. Dmitry Koltakov, 12

4. Dmitry Khomitsevich, 11

5. Dmitry Solyannikov, 10

6. Konstantin Kolenkin, 9

7. Nikita Toloknov, 9

8. Ivan Gavrilov, 7

9. Ivan Bolshakov, 7

10. Igor Kononov, 6

11. Sergey Makarov, 5

12. Vladimir Fadeev, 5

13. Matvey Volkov, 4

14. Vasily Nesytykh, 3

15. Igor Saydullin, 2

16. Vladislav Martyanov, 1

Stand nach 10 von 12 Rennen:

1. Nikita Bogdanov, 135 Punkte

2. Dinar Valeev, 134

3. Dmitry Solyannikov, 117

4. Dmitry Koltakov, 106

5. Dmitry Khomitsevich, 101

6. Nikita Toloknov, 80

7. Matvey Volkov, 72

8. Igor Kononov, 72

9. Konstantin Kolenkin, 70

10. Sergey Makarov, 69

11. Ivan Bolshakov, 53

12. Ivan Gavrilov, 53

13. Vasily Nesytykh, 49

14. Vladimir Fadeev, 24

15. Igor Saydullin, 22

16. Evgeniy Sharov, 19

17. Ivan Khuzhin, 13

18. Vladislav Martyanov, 5