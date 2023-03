Eisspeedway-WM: Geht der Titel erneut nach Schweden? 16.03.2023 - 11:24 Von Manuel Wüst

© FIM Weltmeister Martin Haarahiltunen (vorne) ist Favorit

In Inzell steigt am kommenden Wochenende der Showdown der diesjährigen Eisspeedway-Saison. Nach der Absage von Heerenveen wird in der bayrischen Gemeinde am Sonntag der Weltmeister 2023 gekürt.