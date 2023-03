Eisspeedway-WM in Inzell live: Start von FIM-Moto.TV

Jahrelang tat sich in Sachen Vermarktung einzelner Sportarten wie Eisspeedway nichts. Nun bringt die FIM eine neue Plattform an den Start, über die man die beiden WM-Rennen aus Inzell live verfolgen kann.

Das Finale der Eisspeedway-Weltmeisterschaft mit den Rennen am kommenden Samstag und Sonntag in der Max-Aicher-Arena in Inzell kann weltweit mittels Livestream verfolgt werden. Die FIM bringt mit der OTT-Plattform, die drei Buchstaben stehen für «Over The Top», einen Dienst auf den Markt, der solche Live-Übertragungen ermöglicht. Nach Inzell sollen Livestreams der internationalen Sextagefahrt und des Trial-GP folgen.

«Dies ist ein stolzer und wichtiger Moment für die FIM und zeigt unser Engagement, dass wir die Disziplinen stärken wollen, die wir direkt vermarkten, und unsere kontinuierlichen Bemühungen, diese erstaunlichen Sportarten einem neuen und breiteren Publikum über diese neue digitale Plattform zugänglich zu machen», kommentierte FIM-Präsident Jorge Viegas.

«Ich freue mich sehr, dass der fabelhafte Event in Inzell live übertragen wird. Es ist wichtig, dass diese Disziplin bestmöglich weitergeführt wird. Ich bin mir sicher, dass Inzell ein super Wochenende voller Adrenalin und Spannung wird, wenn man bedenkt, dass dort der Weltmeister gekrönt wird», brachte auch Armando Castagna seine Vorfreude zum Ausdruck, der Bahnsport-Boss der FIM. «Inzell ist ein legendärer Austragungsort und ich bin mir sicher, dass die Organisation bei dieser Endrunde hervorragend sein wird.»

Um die Rennen verfolgen zu können, ist die kostenlose Registrierung unter folgendem Link notwendig: www.fim-moto.tv

Startliste Eisspeedway-WM Inzell/D:

1 Stefan Svensson (S)

2 Harald Simon (A)

3 Luca Bauer (D)

4 Jo Saetre (N)

5 Niclas Svensson (S)

6 Franz Mayerbüchler (D)

7 Mats Järf (FIN)

8 Andrej Divis (CZ)

9 Franz Zorn (A)

10 Hans Weber (D)

11 Max Koivula (FIN)

12 Martin Haarahiltunen (S)

13 Sebastian Reitsma (NL)

14 Jimmy Olsen (S)

15 Markus Jell (D)

16 Lukas Hutla (CZ)

Res. 17 Benedikt Monn (D)

Res. 18 Max Niedermaier (D)