Eisspeedway-GP: Das Feld steht – Martin Posch ist fix

Das Fahrerfeld der Eisspeedway-Weltmeisterschaft 2025 ist komplett. Was SPEEDWEEK.com am Dienstag vermeldete, bestätige nun der Weltverband FIM: Zwei Österreicher erhalten eine Dauer-Wildcard.

Die 15 Fahrer, die sich dem Kampf um die WM-Krone im Eisspeedway-Sport stellen, stehen fest, das offizielle Line-up inklusive Nachrückerliste wurde vom Weltverband FIM wie erwartet bestätigt. Aus deutscher Sicht kamen zum fix gesetzten Max Niedermaier noch Luca Bauer und Maximilian Niedermaier als Qualifikanten hinzu. Bei den vergebenen Dauer-Wildcards, die an die Österreicher Franz Zorn und Martin Posch gehen, und in der Nachrückerliste wurden keine weiteren Deutschen berücksichtigt.

Die meisten Teilnehmer im WM-Feld, Russen sind weiterhin ausgeschlossen, stellen erwartungsgemäß die Schweden mit vier. Zu diesem Quartett könnte sich im Fall einer Verletzung mit Jimmy Hörnell ein fünfter Fahrer gesellen, da dieser die offizielle Nachrückerliste anführt. Neben Hörnell wurden der Norweger Jo Saetre und der Niederländer Niek Schaap nominiert.

Die Fahrerfelder für die beiden WM-Events in Inzell am 15./16. März sowie am 5./6. April in Heerenveen (NL) werden durch eine Veranstalter-Wildcard und zwei Bahnreserven vervollständigt.

Anzahl Fahrer nach Nationen:

4 Schweden

3 Finnen

2 Österreicher

3 Deutsche

1 Tscheche

2 Niederländer

Line-up Eisspeedway-Weltmeisterschaft 2025:

#199 Martin Haarahiltunen (S)

# 88 Max Niedermaier (D)

# 67 Heikki Huusko (FIN)

# 66 Aki Ala-Riihimäki (FIN)

#81 Jimmy Olsen (S)

#24 Max Koivula (FIN)

#100 Franz Zorn (A)

#800 Jasper Iwema (NL)

#125 Sebastian Reitsma (NL)

#212 Lukas Hutla (CZ)

#719 Filip Jäger (S)

#48 Luca Bauer (D)

#192 Niclas Svensson (S)

#38 Maximilian Niedermaier (D)

#15 Martin Posch (A)



Nachrückerliste:

#237 Jimmy Hörnell (S)

#357 Jo Saetre (N)

#412 Niek Schaap (NL)