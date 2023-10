Fans starten Petition für Eisspeedway in Berlin 31.10.2023 - 13:12 Von Manuel Wüst

© FIM Der Eisspeedway-Sport gehört zu Berlin

Die Sorge, einen weiteren Standort für den Eisspeedway-Sport in Deutschland zu verlieren, ist groß. In einer Online-Petition werden Stimmen für den Verbleib der Traditionsveranstaltung in Berlin gesammelt.