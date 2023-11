Sergej Kazakov: Sechsfacher Eis-Weltmeister ist 70

Wenn Sergej Kazakov, der am heutigen Tag 70 Jahre alt wird, in einem Eisspeedway-WM-Finale stand, dann schloss er dieses meist sehr erfolgreich ab: Bei elf Teilnahmen holte der Russe sechs Titel.

Zwei Einzelweltmeistertitel und vier mit der Mannschaft gewann der Russe Sergej Kazakov, der heute seinen 70. Geburtstag feiert. Seine WM-Premiere hatte der Mann aus der Hafenstadt Vladivostok im Finale 1975, das er mit der Bronzemedaille abschloss. Nach diesem Erfolg in der russischen Hauptstadt Moskau sollte es sieben Jahre dauern, bis Kazakov seinen nächsten großen Erfolg erlebte. Beim Weltfinale in Inzell 1982 fuhr er zum Titel und konnte diesen im Jahr darauf in Eindhoven erfolgreich verteidigen, wo er erneut 28 Punkte eroberte.

Im Gegensatz zu Inzell, wo Kasakov um fünf Punkte besser war als der Schwede Per-Olof Serenius, musste er in Eindhoven ins Stechen um den Sieg, in dem er seinen Landsmann Anatoly Bondarenko bezwang. Auch in der Mannschaftsweltmeisterschaft, in der die Russen von Beginn an dominieren, feierte Kazakov beachtliche Erfolge: 1982, 1984, 1988 und 1990 gewann er den Titel, 1983 und 1985 wurde es Bronze und Silber.



SPEEDWEEK.com wünscht dem sechsfachen Weltmeister auf diesem Wege alles Gute zum Geburtstag.