Eisspeedway-GP-Quali: Es geht um acht WM-Teilnehmer 19.01.2024 - 14:52 Von Manuel Wüst

© FIM Mit Josef Kreuzberger wird auch ein Österreicher dabei sein

Fünf Fahrer sind für die Eisspeedway-Weltmeisterschaft 2024 gesetzt, weitere acht Startplätze für die Finalrennen in Inzell und Heerenveen werden am letzten Januar-Wochenende in Örnsköldsvik vergeben.