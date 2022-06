24h Spa: Über die Landstraße zu den EWC-Fans

Begeisterte Fans, großartige Show. Am Mittwoch begeisterte die Langstrecken-Weltmeisterschaft bei ihrer Rückkehr nach Spa-Francorchamps mit einem spektakulären Programm.

Das zweite Wochenende der FIM Endurance-Weltmeisterschaft in Spa-Francorchamps begann am Mittwochabend mit einer spektakulären Show für die Fans. Damit das Comeback des 24-Stunden-Rennens von Spa nach 19 Jahren auch gebührenden Anklang findet, wurde eine Parade von der Rennstrecke in die Kleinstadt Malmedy durchgeführt, bei der alle Teams teilnehmen durften.

Zunächst führte der Korso über die 6,985 km lange Berg-und-Tal-Bahn, die etwa 18 Kilometer südlich der Stadt Spa liegt. Anschließend fuhren die knapp 40 EWC- und Superstock-Motorräder über die Landstraße in den 12.000-Seelen-Ort Malmédy, einige Kilometer östlich der Rennstrecke.

Auf dem Marktplatz und auf den Straßen des Ortes hatten sich Hunderte neugierige Passanten und Fans versammelt, um die Stars der Langstrecke zu begrüßen. Anschließend gab es eine Foto- und Autogrammstunde der Fahrer und Mannschaften. Gegen Abend ging es für die Protagonisten wieder zurück nach Spa-Francorchamps, um dann die letzten Vorbereitungen auf den ersten Trainingstag durchzuführen.

Am Donnerstag findet in den Ardennen das freie Training, das erste Qualifying und am Abend das Nachttraining für die Teilnehmer statt. Die Wettervorhersage für den Trainingstag in Belgien bringt viel Sonne. Die Temperaturen steigen bis auf 21 Grad.

Zeitplan 24h Spa-Francorchamps

Donnerstag, 2. Juni

10:00 - 12:00 Uhr – Freies Training 1

15:40 - 17:30 Uhr – Qualifying 1

21:40 - 24:00 Uhr – Nachttraining

Freitag, 3. Juni

11:25 - 13:15 Uhr – Qualifying 2

Samstag, 4. Juni

9:00 - 9:45 Uhr – Warm-up

13 Uhr – Start 24-Stunden-Rennen

Sonntag, 5. Juni

13 Uhr – Zielankunft