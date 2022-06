Show & Spektakel zum Einbruch der Dunkelheit in Spa 04.06.2022 - 21:14 Von Tim Althof

© FIM EWC BMW liegt am Abend auf Podestkurs © FIM EWC Die Atmosphäre in Spa-Francorchamps © FIM EWC Viltais Racing verlor Platz 5 durch einen langen Boxenstopp © FIM EWC Einsame Klasse: Yoshimura SERT Motul Zurück Weiter

Yoshimura SERT Motul bleibt auch am Abend in Spa in Führung und kassiert nach acht Stunden zehn WM-Zähler. Hinter dem WM-Leader: Honda, BMW und Yamaha. Motobox Kremer (Yamaha) verlor hingegen viel Zeit.