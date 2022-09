Bol d’Or, 22h: Ducati nimmt Führung mit in die Nacht

Das Rennen hätte keinen verrückteren Beginn erleben können. Nach sieben Stunden führt Ducati das EWC-Saisonfinale in Le Castellet an. Doch F.C.C. TSR Honda hat große Chancen auf den Titel.

Yoshimura SERT Motul und BMW Motorrad World Endurance haben die Boxentore am Circuit Paul Ricard bereits geschlossen. Für beide Teams sorgte ein Motorschaden für das vorzeitige Ausscheiden aus dem 24-Stunden-Klassiker in Südfrankreich. Auch YART erwischte es nach etwas mehr als drei Stunden, doch die Mechaniker versuchten alles, um den Motor der Yamaha R1 wieder ans Laufen zu bekommen.

An der Spitze drehte unterdessen weiterhin die Ducati Panigale V4R der ERC-Mannschaft aus Karlsruhe seine Runden. David Checa, Chaz Davies und Xavi Fores führen nach sieben Stunden mit mehr als einer Runde Vorsprung auf das zweitplatzierte Team. Nach dem 15. Rang in Le Mans und dem Ausfall in Spa-Francorchamps ist die führende Position beim Finale 2022 ein starkes Zeichen.

Das Tati Team Beringer fährt auf Platz 2. Leon Haslam, Bastien Mackels und Gregory Leblanc sind am Abend noch große Favoriten auf den WM-Titel. Dritter um 22 Uhr am Abend war das französische Team von Viltais Racing. Die Yamaha-Truppe ist mit Florian Alt, Steven Odendaal und Erwan Nigon stark besetzt. Tati und Viltais liegen nur knapp vor dem zweiten Yamaha-Team von Wojcik Racing. F.C.C. TSR Honda fährt auf Position 5.

In der Superstock-Klasse führt das Team von OG Motorsport by Sarazin (Yamaha) mit Roberto Rolfo. Zweiter in dieser Klasse ist das Team 18 Sapeurs Pompiers, dass auch in der Gesamtwertung des SST-Weltcups an der Spitze liegt. Ein kleines Problem gab es mit dem Schalthebel, das dazu führte, dass etwas Zeit beim Austausch verloren wurde, doch die Mannschaft, für die auch Philipp Steinmayr unterwegs ist, ist voll im Soll.

Auch Lukas Trautmann kämpft noch um den Gesamtsieg in der Superstock-Wertung. Der Österreicher fährt eine Yamaha für das Team LH Racing. Mit einigen Elektronikproblemen an der R1 steht nach sieben Stunden nur Rang 30 auf dem Zeitenmonitor, um 22 Uhr blieb Trautmann auf der Strecke stehen.

Dominik Vincon, Pepijn Bijsterbosch und Bartlomiej Lewandowski steuern für das LRP Poland Team die beste BMW im Rennen. Sie belegen den 14. Rang. Für Bolliger-Switzerland läuft es ebenfalls nach Plan. Jan Bühn, Nico Thöni und Denis Kevin sind fehlerfrei unterwegs. Nach sieben Stunden steht Platz 8 zu Buche. Ebenso ist bei Motobox Kremer Racing alles im grünen Bereich. Die Yamaha-Mannschaft aus Rheinland-Pfalz liegt am Abend auf Gesamtplatz 21.

Valentin Suchet stürzte mit der Honda des National Motos Team in Kurve 4. Weil der Schweizer länger am Streckenrand liegen blieb, holte die Rennleitung das Safety-Car auf die Strecke. Spannendes aus dem Yamaha Austria Racing Team: Karel Hanika ging um 21.40 Uhr zurück auf die Strecke, doch bereits nach sechs Kurven blieb der Tscheche mit seiner R1 stehen. Zwischenzeitlich wurde ein Kolben gewechselt – Reparaturzeit: mehr als drei Stunden.

Bol d'Or, Stand nach 7 Stunden: