Bol d’Or-Sieger Florian Alt: «Mir fehlen die Worte»

Das Team Viltais Racing Igol gewann am Sonntag das legendäre 24-Stunden-Rennen in Le Castellet. Florian Alt, Steven Odendaal und Erwan Nigon triumphierten beim EWC-Finale auf Yamaha beim 100-jährigen Bol d’Or-Jubiläum.

Am Freitag sicherte sich das französische Yamaha-Team Viltais Racing den neunten Startplatz für den Bol d’Or am Samstag und Sonntag. Auf der 5,6 km langen Piste gelang dem Team von Yannick Lucot mit einer Zeit von 1:53,358 min der neunte Startplatz. Der ehemalige IDM Superbike-Champion Erwan Nigon begann das 24-Stunden-Rennen für die Yamaha-Mannschaft.

Weil nach wenigen Stunden bereits die Top-Favoriten von Suzuki, Yamaha, Honda und BMW strauchelten, stand Viltais Racing bereits nach vier Stunden auf dem vierten Gesamtrang. Ohne Probleme ging es durch die lange Nacht in Südfrankreich, so bereitete man sich auf ein Podium beim EWC-Finale vor.

Doch als ERC Endurance Ducati (Davies, Checa, Fores) 80 Minuten vor Rennende in Schwierigkeiten steckte und Wojcik-Yamaha ebenfalls mit technischen Problemen zu kämpfen hatte, ging es für Florian Alt, Steven Odendaal und Erwan Nigon auf Position 1 nach vorne. Alt, der in der IDM Superbike 2022 vor dem Finale in Hockenheim den zweiten Platz belegt, brachte die R1 nach 24 Stunden sicher über die Ziellinie in Le Castellet. Es war der erste EWC-Erfolg für Alt und Odendaal, Erwan Nigon feierte seinen vierten Sieg in der Endurance-WM.

Florian Alt war die Freude nach dem Erfolg anzumerken. «Es ist unglaublich und mir fehlen wirklich die Worte. Es ist so ein großes Event, das 100. Bol d’Or-Jubiläum. Ich bin sehr stolz auf das Team, denn wir hatten keine technischen Probleme», berichtete der 26-Jährige aus dem Oberbergischen. «Meine Teamkollegen Erwan und Steven haben perfekte Arbeit geleistet, wirklich sehr stark. Ich bin sehr glücklich und stolz über diesen Erfolg.»

«Ich habe dieses Ergebnis nicht erwartet, auch wenn es das hauptsächliche Ziel ist, wenn du bei einem Team anheuerst», fügte ein freudestrahlender Erwan Nigon hinzu. «Es ist wirklich atemberaubend, das ist Endurance und du weißt vorher nie, was passiert.»

Steven Odendaal wechselte erst 2022 in die Langstrecken-WM. Der Bol d’Or-Erfolg krönte seine Debüt-Saison. «Es ist ein geniales Gefühl, hier auf dem obersten Treppchen zu stehen, es ist mein erstes Podium in der EWC. Ich muss mich wirklich bei meinem Team und meinen Teamkollegen bedanken, denn wir waren alle hervorragend. Es ist eine großartige Erfahrung», freute sich der Supersport-Vizeweltmeister des Vorjahres.

Ergebnis Bol d'Or:

Pos Team, Motorrad Klasse Runden/Diff 1 Viltais Racing Igol (Alt, E. Nigon, Odendaal), Yamaha YZF-R1 EWC 718 Rnd 2 Wojcik Racing Team EWC (Gines, Morais, Linfoot), Yamaha YZF-R1

EWC + 1 Runde 3 Webike SRC Kawasaki France (De Puniet, Masson, Marino), Kawasaki ZX-10R

EWC + 2 Runden 4 F.C.C. TSR Honda France (Hook, Techer, Di Meglio), Honda CBR1000 RR-R

EWC + 4 Runden 5 ERC Endurance Ducati (Davies, Fores, Checa), Ducati Panigale V4R

EWC + 11 Runden 6 MACO Racing Team (West, Boulom, Kovacs), Yamaha YZF-R1

EWC + 14 Runden 7 RAC41-Chromeburner (Leech, Hardt, Tessels), Honda CBR1000 RR-R

SST + 14 Runden 8 BMRT 3D Maxxes Nevers (Pilot, Loiseau, Cresson), Kawasaki ZX-10R

SST + 16 Runden 9 Bolliger Switzerland (Bühn, Denis, Thöni), Kawasaki ZX-10R

EWC + 16 Runden 10 Pitlane Endurance #86 (Pellizotti, Parassol, Pak), Yamaha YZF-R1 SST + 20 Runden 11 Team LRP Poland (Vincon, Bijsterbosch, Lewandowski), BMW S 1000 RR

EWC + 21 Runden 14 Junior Team LMS Suzuki (Dupuy, Kemmer, Cortot), Suzuki GSX-R1000 SST + 23 Runden 15 Falcon Racing (Chevalier, Eisen, Millet), Yamaha YZF-R1

SST + 25 Runden 19 Motobox Kremer Racing (Dehaye, Walchhütter, Ströhlein), Yamaha YZF-R1

EWC + 29 Runden 25 Aviobike (Lindegger, Giron, Hauser), Yamaha YZF-R1

SST + 61 Runden 28 Team 18 Sapeurs Pompiers (Clere, Guittet, Steinmayr), Yamaha YZF-R1

SST + 98 Runden OUT Team LH Racing (J. Nigon, de la Vega, Trautmann), Yamaha YZF-R1

SST OUT National Motos Honda (S. Suchet, V. Suchet, Raymond), Honda CBR1000 RR-R

SST

OUT YART – Yamaha Official Team EWC (Hanika, Fritz, Canepa), Yamaha YZF-R1

EWC OUT Yoshimura SERT Motul (Black, Watanabe, Guintoli), Suzuki GSX-R1000

EWC OUT BMW Motorrad World Endurance (Reiterberger, Mikhalchik, Guarnoni), BMW M 1000 RR

EWC

WM-Stand nach 4 von 4 Rennen:

Pos Team Punkte 1 F.C.C. TSR Honda France 154 2 Yoshimura SERT Motul

130 3 Viltais Racing Igol

114 4 Tati Team Beringer Racing

107 5 Wojcik Racing Team

97,5 6 YART – Yamaha Official Team EWC

97 7 Team Bolliger Switzerland

88,5 8 Webike SRC Kawasaki France

78 9 ERC Endurance Ducati

74,5 10 Team LRP Poland

69,5 11 BMW Motorrad World Endurance

69 12 Maco Racing Team

60,5 13 Team HRC

35 14 Motobox Kremer Racing

32,5 15 Kawasaki Racing Team Suzuka 8H 28 16 Moto Ain 27 17 Tone RT Syncedge 19,5 18 S-Pulse Dream Racing 19 19 TOHO Racing 17 20 Honda Dream RT 15

