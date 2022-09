Dritter Ausfall im vierten Rennen: So reagiert BMW

Für das BMW-Werksteam war der Bol d’Or bereits nach wenigen Stunden gelaufen. Beim EWC-Saisonfinale in Le Castellet versagte die Technik zum dritten Mal in diesem Jahr – wieder war es der Motor der M1000RR.

Der große Triumph beim 24-Stunden-Rennen in Spa-Francorchamps war ohne Zweifel der Höhepunkt für das BMW Motorrad World Endurance Team in diesem Jahr. Markus Reiterberger, Jeremy Guarnoni und Ilya Mikhalchik feierten den ersten Sieg in der Endurance-WM für das BMW-Team beim Heimrennen von Teamchef Werner Daemen.

Die anderen drei EWC-Rennen verliefen nicht so erfolgreich. Beim Saisonstart in Le Mans versagte das Triebwerk der BMW nach einem Steinschlag am Kühler, in Suzuka musste man nach wenigen Stunden ebenfalls mit einem überhitzten Motor aufgeben. Nun verabschiedete sich der Motor bereits nach zwei Stunden auf dem 5,6 km langen Circuit Paul Ricard.

Teammanager Werner Daemen erklärte nach dem Rennen in Frankreich: «Die Rennwoche war hektisch, aber sehr gut. Zu Beginn war alles sehr positiv, der Pre-Bol-Test, der Dienstags-Test, Training, Qualifying. Das Team hat einen herausragenden Job gemacht; die Reifen waren auch sehr gut.»

«Wir haben die Pole-Position geholt, und der Start des Rennens war wirklich gut. Ich denke, dass jeder sehen konnte, dass wir in den ersten Stunden um die Führung gekämpft haben. Doch dann kam leider das technische Problem», so der belgische Routinier.

Auch BMW Motorrad Motorsport Direktor Marc Bongers äußerte sich zu dem Saisonfinale in Le Castellet. «Es ist natürlich sehr enttäuschend, dass die Saison für das BMW Motorrad World Endurance Team so geendet hat. Das Team und die Fahrer haben auch beim Bol d’Or einmal mehr überzeugt und ein Top-Ergebnis wäre mehr als verdient gewesen», stellte er klar. «Die hervorragenden Leistungen im Qualifying und die Performance in den ersten Rennstunden haben gezeigt, wie stark Team und Fahrer sind.»

«Leider aber kam es zum technischen Problem im Antriebsstrang. Wir werden genau analysieren, was die Ursache ist und hart arbeiten, um dies in Zukunft zu verhindern. Es hat sich bestätigt, dass die Strecke in Le Castellet die Maschinen vor große Herausforderungen stellt», betonte Bongers. «Dies konnte man im Rennen sehen. Doch unsere Aufgabe lautet, diese Herausforderungen zu meistern. Dem gilt nun unser ganzer Fokus.»

Abschließend fügte der 51-jährige Niederländer hinzu: «Ich danke dem BMW Motorrad World Endurance Team und unseren Fahrern für ihren großen Einsatz und ihre tolle Performance in dieser Saison, deren Highlight ohne Zweifel der Sieg im 24-Stunden-Rennen von Spa-Francorchamps war. Nun startet die Vorbereitung auf die kommende Saison, in der wir das große Potenzial in regelmäßige Spitzenergebnisse umsetzen möchten.»

Ergebnis Bol d'Or:

Pos Team, Motorrad Klasse Runden/Diff 1 Viltais Racing Igol (Alt, E. Nigon, Odendaal), Yamaha YZF-R1 EWC 718 Rnd 2 Wojcik Racing Team EWC (Gines, Morais, Linfoot), Yamaha YZF-R1

EWC + 1 Runde 3 Webike SRC Kawasaki France (De Puniet, Masson, Marino), Kawasaki ZX-10R

EWC + 2 Runden 4 F.C.C. TSR Honda France (Hook, Techer, Di Meglio), Honda CBR1000 RR-R

EWC + 4 Runden 5 ERC Endurance Ducati (Davies, Fores, Checa), Ducati Panigale V4R

EWC + 11 Runden 6 MACO Racing Team (West, Boulom, Kovacs), Yamaha YZF-R1

EWC + 14 Runden 7 RAC41-Chromeburner (Leech, Hardt, Tessels), Honda CBR1000 RR-R

SST + 14 Runden 8 BMRT 3D Maxxes Nevers (Pilot, Loiseau, Cresson), Kawasaki ZX-10R

SST + 16 Runden 9 Bolliger Switzerland (Bühn, Denis, Thöni), Kawasaki ZX-10R

EWC + 16 Runden 10 Pitlane Endurance #86 (Pellizotti, Parassol, Pak), Yamaha YZF-R1 SST + 20 Runden 11 Team LRP Poland (Vincon, Bijsterbosch, Lewandowski), BMW S 1000 RR

EWC + 21 Runden 14 Junior Team LMS Suzuki (Dupuy, Kemmer, Cortot), Suzuki GSX-R1000 SST + 23 Runden 15 Falcon Racing (Chevalier, Eisen, Millet), Yamaha YZF-R1

SST + 25 Runden 19 Motobox Kremer Racing (Dehaye, Walchhütter, Ströhlein), Yamaha YZF-R1

EWC + 29 Runden 25 Aviobike (Lindegger, Giron, Hauser), Yamaha YZF-R1

SST + 61 Runden 28 Team 18 Sapeurs Pompiers (Clere, Guittet, Steinmayr), Yamaha YZF-R1

SST + 98 Runden OUT Team LH Racing (J. Nigon, de la Vega, Trautmann), Yamaha YZF-R1

SST OUT National Motos Honda (S. Suchet, V. Suchet, Raymond), Honda CBR1000 RR-R

SST

OUT YART – Yamaha Official Team EWC (Hanika, Fritz, Canepa), Yamaha YZF-R1

EWC OUT Yoshimura SERT Motul (Black, Watanabe, Guintoli), Suzuki GSX-R1000

EWC OUT BMW Motorrad World Endurance (Reiterberger, Mikhalchik, Guarnoni), BMW M 1000 RR

EWC

WM-Stand nach 4 von 4 Rennen:

Pos Team Punkte 1 F.C.C. TSR Honda France 154 2 Yoshimura SERT Motul

130 3 Viltais Racing Igol

114 4 Tati Team Beringer Racing

107 5 Wojcik Racing Team

97,5 6 YART – Yamaha Official Team EWC

97 7 Team Bolliger Switzerland

88,5 8 Webike SRC Kawasaki France

78 9 ERC Endurance Ducati

74,5 10 Team LRP Poland

69,5 11 BMW Motorrad World Endurance

69 12 Maco Racing Team

60,5 13 Team HRC

35 14 Motobox Kremer Racing

32,5 15 Kawasaki Racing Team Suzuka 8H 28 16 Moto Ain 27 17 Tone RT Syncedge 19,5 18 S-Pulse Dream Racing 19 19 TOHO Racing 17 20 Honda Dream RT 15

Herstellerwertung: