Markus Reiterberger (BMW): «Müssen Lösung finden»

Für das BMW Motorrad World Endurance Team endete der Bol d’Or in Le Castellet bereits am Samstagabend. Ein Motorschaden an der M1000RR machte alle Hoffnungen auf einen Podestplatz zu Nichte.

Das BMW-Werksteam reiste auf Gesamtplatz 5 zum Finale der Endurance-WM in Le Castellet. Doch wie bei den EWC-Veranstaltungen üblich, gibt es beim letzten Rennen 1,5-fache Punkte und so machte sich die Mannschaft um Teamchef Werner Daemen noch Hoffnungen auf einen der vorderen Plätze in der Endabrechnung.

Mit der Pole-Position, die Markus Reiterberger, Ilya Mikhalchik und Jeremy Guarnoni am Freitag sicherten, fügte die Mannschaft bereits vor dem 24-Stunden-Rennen fünf Zähler dem Konto hinzu.

Auch der Rennstart, den der vierfache IDM Superbike-Champion Markus Reiterberger für das belgische Team absolvierte, gelang nach Plan. In der Anfangsphase kämpfte das Trio stets in der Spitzengruppe um die Positionen. Nach 2:15 Stunden im Rennen quittierte plötzlich der BMW-Motor den Dienst, sodass das Rennen für die Sieger von Rennen in Spa-Francorchamps im Juni vorzeitig aufgeben mussten.

«Wir waren unter der Woche sehr gut dabei. Wir haben die erste Pole-Position für unser Team geholt, und das Motorrad ist richtig gut gelegen und hat super funktioniert. Ich hatte einen super Start, und in den ersten Stints hatten wir ein richtig gutes Gefühl auf dem Bike. Wir haben gesagt: Genau so muss sich ein 24-Stunden-Motorrad anfühlen», betonte Reiterberger nach dem Finale.

«Leider haben wir dann wieder ein technisches Problem bekommen», fügte der Bayer hinzu. «Das Team hat noch versucht, es zu reparieren, aber wir mussten dann aufgeben. Ich denke, dass die Fahrer und das Team momentan keinen besseren Job machen könnten, wir waren wirklich immer vorn dabei. Aber es muss eine Lösung gefunden werden, die technischen Probleme zu beheben, damit wir im nächsten Jahr mehr verdiente Siege holen können.»

Auch Ilya Mikhalchik war natürlich nicht glücklich mit dem Ausgang des Rennens in Südfrankreich. «Im Moment sind wir natürlich eher enttäuscht als happy. Denn wir haben alles gegeben, jeder Einzelne im Team, aber wir mussten aufgrund des Problems aufgeben. Trotzdem: Wir haben die gesamte Woche über einen guten Job gemacht. Wir Fahrer waren in unseren Gruppen alle immer ganz vorn, die Mechaniker haben hart und fehlerfrei gearbeitet. Die Rundenzeiten, der Speed und die Pace hätten uns wirklich ermöglicht, um den Sieg zu kämpfen», stellte der Ukrainer klar. «Das stimmt uns natürlich optimistisch. Wir müssen nun nur die Enttäuschung hinter uns lassen, und wir hoffen, dass wir in unserer Box mehr Glück haben und Siege und andere Top-Ergebnisse feiern werden.»

«Wir haben gezeigt, dass wir den Speed und die Pace haben», weiß auch Goarnoni, der zum Zeitpunkt des Defekts auf dem Bike saß. «Auch bei den Boxenstopps waren wir sehr stark, und wir hatten absolut das Potenzial, dieses Rennen zu gewinnen. Ich denke, dass wir sogar stärker waren als in Spa. Wir müssen nur eine Lösung finden, mehr Rennen beenden zu können. Und ich habe keine Zweifel, dass wir diese Probleme beheben werden, denn wir geben nicht auf.»

Ergebnis Bol d'Or:

Pos Team, Motorrad Klasse Runden/Diff 1 Viltais Racing Igol (Alt, E. Nigon, Odendaal), Yamaha YZF-R1 EWC 718 Rnd 2 Wojcik Racing Team EWC (Gines, Morais, Linfoot), Yamaha YZF-R1

EWC + 1 Runde 3 Webike SRC Kawasaki France (De Puniet, Masson, Marino), Kawasaki ZX-10R

EWC + 2 Runden 4 F.C.C. TSR Honda France (Hook, Techer, Di Meglio), Honda CBR1000 RR-R

EWC + 4 Runden 5 ERC Endurance Ducati (Davies, Fores, Checa), Ducati Panigale V4R

EWC + 11 Runden 6 MACO Racing Team (West, Boulom, Kovacs), Yamaha YZF-R1

EWC + 14 Runden 7 RAC41-Chromeburner (Leech, Hardt, Tessels), Honda CBR1000 RR-R

SST + 14 Runden 8 BMRT 3D Maxxes Nevers (Pilot, Loiseau, Cresson), Kawasaki ZX-10R

SST + 16 Runden 9 Bolliger Switzerland (Bühn, Denis, Thöni), Kawasaki ZX-10R

EWC + 16 Runden 10 Pitlane Endurance #86 (Pellizotti, Parassol, Pak), Yamaha YZF-R1 SST + 20 Runden 11 Team LRP Poland (Vincon, Bijsterbosch, Lewandowski), BMW S 1000 RR

EWC + 21 Runden 14 Junior Team LMS Suzuki (Dupuy, Kemmer, Cortot), Suzuki GSX-R1000 SST + 23 Runden 15 Falcon Racing (Chevalier, Eisen, Millet), Yamaha YZF-R1

SST + 25 Runden 19 Motobox Kremer Racing (Dehaye, Walchhütter, Ströhlein), Yamaha YZF-R1

EWC + 29 Runden 25 Aviobike (Lindegger, Giron, Hauser), Yamaha YZF-R1

SST + 61 Runden 28 Team 18 Sapeurs Pompiers (Clere, Guittet, Steinmayr), Yamaha YZF-R1

SST + 98 Runden OUT Team LH Racing (J. Nigon, de la Vega, Trautmann), Yamaha YZF-R1

SST OUT National Motos Honda (S. Suchet, V. Suchet, Raymond), Honda CBR1000 RR-R

SST

OUT YART – Yamaha Official Team EWC (Hanika, Fritz, Canepa), Yamaha YZF-R1

EWC OUT Yoshimura SERT Motul (Black, Watanabe, Guintoli), Suzuki GSX-R1000

EWC OUT BMW Motorrad World Endurance (Reiterberger, Mikhalchik, Guarnoni), BMW M 1000 RR

EWC

WM-Stand nach 4 von 4 Rennen:

Pos Team Punkte 1 F.C.C. TSR Honda France 154 2 Yoshimura SERT Motul

130 3 Viltais Racing Igol

114 4 Tati Team Beringer Racing

107 5 Wojcik Racing Team

97,5 6 YART – Yamaha Official Team EWC

97 7 Team Bolliger Switzerland

88,5 8 Webike SRC Kawasaki France

78 9 ERC Endurance Ducati

74,5 10 Team LRP Poland

69,5 11 BMW Motorrad World Endurance

69 12 Maco Racing Team

60,5 13 Team HRC

35 14 Motobox Kremer Racing

32,5 15 Kawasaki Racing Team Suzuka 8H 28 16 Moto Ain 27 17 Tone RT Syncedge 19,5 18 S-Pulse Dream Racing 19 19 TOHO Racing 17 20 Honda Dream RT 15

Herstellerwertung: