Le Mans: Honda punktet in der Nacht, BMW mit Sturz

Das 24-Stunden-Rennen in Le Mans läuft bereits seit mehr als acht Stunden und die Spitze bildet das Honda-Team F.C.C. TSR. Ilya Mikhalchik stürzte kurz vor 23 Uhr Ortszeit und sorgte für Arbeit bei BMW.

Um 23 Uhr gab es für die schnellsten Teams die ersten Punkte in diesem Rennen. Laut Reglement der Endurance-Weltmeisterschaft erhält die siegreiche Mannschaft in einem 24-Stunden-Rennen, wie dem in Le Mans, 40 WM-Zähler. Um auch die Leistung im Rennen zu belohnen und eventuell die Meisterschaft spannender zu gestalten, werden auch nach acht bzw. 16 Stunden Punkte verteilt.

Jeweils die ersten zehn Teams der einzelnen Klassen erhalten Zähler: Das führende Team bekommt zehn Punkte auf das Konto, der Zehnte noch einen einzigen Zähler. Um 23 Uhr führte der aktuelle Langstrecken-Weltmeister F.C.C. TSR Honda (Di Meglio, Hook, Techer) vor dem Yamaha Austria Racing Team (Fritz, Canepa, Hanika) und der Ducati-Truppe von ERC, die mit David Checa, Chaz Davies und Philipp Öttl hervorragend im Rennen sind.

Das Team Tati (Kawasaki) lag nach einem Drittel der Renndistanz auf Platz 4, knapp vor Honda Viltais Racing, wo unter anderen Florian Alt im Rennen ist. Die Ränge 6 bis 10 belegten zu diesem Zeitpunkt BMW Motorrad World Endurance, Kawasaki Webike, Wojcik, Maco (beide Yamaha) und das Bolliger-Team aus der Schweiz.

Ilya Mikhalchik hatte die BMW M1000RR kurz vor 23 Uhr auf Platz 2 liegend per Sturz ins Kiesbett befördert. Der Ukrainer blieb unverletzt und brachte das Bike umgehend zurück in die Box, doch die belgische Mannschaft um Werner Daemen machte das Bike in acht Minuten wieder fit.

Auch in der Superstock-Klasse gab es Punkte nach acht Stunden. Das neue Tecmas MRP BMW-Team kassierte mit Jan Bühn, Kenny Foray und Loic Arbel die volle Punktzahl. 3ART Best of Bike (Yamaha) lag auf Position 2, das Honda-Team National Motos kassierte mit den Schweizern Valentin und Sebastien Suchet acht Punkte für Rang 3.

Punktewertung nach Qualifying und acht Stunden in Le Mans:

EWC:

1. YART – Yamaha Official Team EWC, 13

2. F.C.C. TSR Honda France, 13

3. ERC Endurance, 8

4. Honda Viltais Racing, 7

5. BMW Motorrad Endurance, 5

6. Kawasaki Webike Trickstar, 4

7. Yoshimura SERT Motul, 5 Punkte

8. Wojcik Racing Team EWC, 3

9. Maco Racing, 2

10. Team Moto AIN, 2

11. Bolliger Switzerland, 1



Superstock:

1. Tecmas MRP BMW, 14

2. 3ART Best of Bike, 12

3. Team 33 Louit April Moto, 11 Punkte

4. National Motos Honda, 9

5. Chromeburner RAC41 Honda, 7

6. Wojcik Racing SST, 5

7. Honda No Limits, 5

8. Pitlane Endurance – JP3, 4

9. TRT 27 Bazar, 2

10. Energie Endurance 91, 1