Yamaha Austria & Akrapovic: 20-jährige Erfolgsstory

Mandy Kainz (re.) bei der Übergabe des WM-Motorrades der Saison 2023 an Igor Akrapovic

Mit der Verpflichtung des Slowenen Igor Jerman vor 20 Jahren begann die erfolgreiche Zusammenarbeit vom Yamaha Austria Racing Team und Akrapovic. Gemeinsam gewann man 2009 und 2023 die Endurance-WM.

Das im Süden Österreichs ansässige Yamaha Austria Racing Team (YART) begann 2004 mit Akrapovic zusammenzuarbeiten. «Damals kam die Hälfte des Teams aus Slowenien, dem Land, in dem der Auspuffhersteller seinen Sitz hat, denn von unseren Büros sind es nur 20 Minuten bis zur Grenze, und ihr Hauptsitz ist weniger als 200 Kilometer von uns entfernt», erinnert sich YART-Teammanager Mandy Kainz an die Anfangszeit.

«Als ich Igor Akrapovic, den Gründer der legendären Auspuffmarke, kennenlernen durfte, schien es die perfekte Ergänzung zu sein, um eine Zusammenarbeit zu beginnen. Sie haben schon an uns geglaubt, als wir in der Langstrecken-Weltmeisterschaft erst begonnen haben Fuß zu fassen. Ich werde nie vergessen, welches Vertrauen er uns entgegengebracht hat, vor allem in diesen frühen Tagen.»

Die Bindung wurde zusätzlich gestärkt, als man für die Saison 2004 den Slowenen Igor Jerman, einen der ersten Akrapovic-Fahrer, verpflichtete. «Vom ersten Moment an war die Zusammenarbeit mehr als nur ein Sponsoring», erklärt Kainz. «Die Tatsache, dass wir mit Jerman eine echte slowenische Rennfahrerlegende verpflichtet haben, hat unsere Beziehung vertieft. Er wurde sofort ein unverzichtbarer Bestandteil des Teams.»

YART und Akrapovic wurden ein Synonym für Erfolg: 2005 wurde YART Dritter in der Endurance-WM. Damit begann eine Serie, in der die Mannschaft in den folgenden fünf Saisons nie außerhalb der Top-3 landete. Die Beziehung erreichte 2009 den Höhepunkt, als YART vier der fünf Rennen des Jahres gewann, um zum ersten Mal den WM-Titel zu gewinnen.

Als Zeichen der Wertschätzung für die Unterstützung, ließ sich Kainz etwas Besonderes einfallen: «Am Ende des Jahres fragte mich Igor, ob das Motorrad für eine Ausstellungen bereitgestellt werden könnte. Ich habe dann überlegt und beschlossen, ihnen am Ende der Saison als Belohnung für ihre harte Arbeit eine R1, mit der wir die WM-Krone geholt haben, zu schenken. Ich glaube, sie steht heute noch in seinem Büro.»

Während der 14 Jahre vom ersten zum zweiten Gewinn der Langstrecken-Weltmeisterschaft im Jahr 2023 gab es für YART und Akrapovic reichlich Grund zum Feiern. Insgesamt hat man in der Zeit der engen Zusammenarbeit neben elf Laufsiegen auch 42 Podiumsplätze, 20 Pole-Postions und 15 schnellste Rennrunden erreicht.

Nach dem Gewinn des zweiten WM-Titels war für Kainz klar, dass er sich erneut mit einem WM-Motorrad als Geschenk die langjährige Unterstützung erkenntlich zeigen wollte. «Dieses Mal wollten wir etwas anderes machen. Bei der Weihnachtsfeier von Akrapovic haben wir sie damit überrascht. Die Maschine wird in der Firmenzentrale stolz neben den anderen Weltmeisterschaftsmotorrädern ausgestellt!»

«Die Firma Akrapovic ist nicht nur Sponsor oder Partner, sondern ein echter Teil der YART-Familie. Wir teilen die gleiche Kultur, die gleiche Denkweise und die gleiche Leidenschaft für den Rennsport. Außerdem ist Igor für das, was er in den letzten 30 Jahren erreicht hat, ein Held für mich. Ich bin sehr stolz, mit ihnen verbunden zu sein, und freue mich auf die nächsten 20 Jahre der Zusammenarbeit», schätzt sich Kainz glücklich über die 20-jährige Erfolgsstory.