Pramac Ducati verpflichtet eSport-Ass Davide Gallina

Das MotoGP-Team Pramac Ducati folgte dem Beispiel der Werksteams von Yamaha und Ducati und hat nun einen offiziellen eSport-Fahrer: Davide Gallina.

Das Ducati-Werksteam hat mit Andrea Saveri alias AndrewZh den MotoGP-eSport-Champion von 2019 in den eigenen Reihen, nun stieg auch das Kundenteam von Pramac in die virtuelle Meisterschaft ein: Davide Gallina, 2018 schon im eSport-Finale in Valencia dabei, wird künftig die Fahne des Rennstalls hochhalten. «davidegallina23» gehört übrigens zu Pro2BeEsports, der größten eSport-Agentur Italiens.

«Das ist ganz neu für uns und wir gehen mit viel Enthusiasmus und dem Engagement, das uns schon seit Jahren auszeichnet, an die Sache heran», erklärte Pramac-Teammanager Francesco Guidotti, der sich zuletzt über den Sieg von seinem MotoGP-Stammfahrer Francesco Bagnaia beim virtuellen #StayatHomeGP freuen durfte. «Neuheiten wecken immer unser Interesse, jetzt in die virtuelle Welt einzutauschen, war ein unvermeidbarer Schritt. Wir vertrauen auf die Fähigkeiten von Davide, wir werden Spaß haben!»

«Ich freue mich sehr, Teil des Pramac Racing Teams zu sein und es in der eSport-WM 2020 zu vertreten. Das ist ein Traum, der wahr wird», schwärmte Gallina. «Gemeinsam werden wir alles geben, um großartige Erfolge zu erzielen.»