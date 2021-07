BMW Motorrad Esports Challenge: Racing für Jedermann

Im Rahmen der BMW Motorrad Esports Challenge treten weltweit Videospieler im Rennspiel RIDE 4 auf einer BMW M 1000 RR gegeneinander an. Die schnellsten Piloten des Einzelzeitfahren erwarten attraktive Preise.

Die BMW Motorrad Esports Challenge bietet weltweit Motorrad- und Gaming-Fans die Chance, sich im Rennspiel RIDE 4 auf der virtuellen BMW M 1000 RR miteinander zu messen. In insgesamt drei wöchentlichen Challenges kämpfen die Spieler im Einzelzeitfahren um die Bestzeit und können sich auf dem virtuellen BMW-Superbike-Modell wie echte Racer fühlen. Jeder Teilnehmer hat während der einwöchigen Herausforderung beliebig viele Chancen, seine persönliche Bestzeit aufzustellen und zu verbessern.

Die erste BMW «Weekly Challenge» fand zwischen dem 26. April und 2. Mai auf dem virtuellen Kurs in Donington statt. Mit einer Bestzeit von 1:24,605 Minuten war ein Spieler aus China der schnellste Pilot. Ab dem 12. Juli startet die Aktion in die zweite Runde, diesmal auf dem japanischen Traditionskurs in Suzuka. Die dritte und letzte Challenge ist vom 27. September bis zum 3. Oktober geplant.

Den zehn schnellsten Fahrern winken in jeder Woche attraktive Preise, so dürfen sich die Sieger über je einen Motorradhelm freuen.