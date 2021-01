Button an Bord: Extreme E mit nächstem Weltmeister

Jenson Button geht in der Extreme E an den Start

Jenson Button wird wie Lewis Hamilton und Nico Rosberg mit einem Team bei der Extreme E an den Start gehen. Der Unterschied zu den Ex-F1-Kollegen: Button sitzt auch im Auto.

Der nächste Champion kommt an Bord: Jenson Button geht mit seinem eigenen Team JBXE in der neuen Extreme E an den Start. Mehr noch: Der frühere Formel-1-Weltmeister wird auch selbst im Auto sitzen.

Er trifft in der Extreme E auf seine früheren F1-Rivalen Lewis Hamilton und Nico Rosberg, die allerdings «nur» als Teambesitzer dabei sein werden, nicht als Fahrer. Trotzdem ist es ein illustres Feld, das ab April an ungewöhnlichen Orten auf der ganzen Welt fährt, um auf den Klimawandel aufmerksam zu machen.

Dazu gehören die Rallycross Champions Johan Kristoffersson, Timmy Hansen und Mattias Ekström, die Rallye-Weltmeister Sébastien Loeb und Carlos Sainz, außerdem Laia Sanz, die mehrmalige Weltmeisterin im Motorrad-Trial sowie Pro-4 Weltmeister Kyle LeDuc. Jamie Chadwick ist amtierende Titelträgerin in der W Series und Molly Taylor eine frühere Rallye-Meisterin.

Button sagt zu seinem neuen Team «JBXE Racing»: «Wir haben in dieser Serie nun drei Weltmeister, wir haben tolle Piloten aus der Rallye-WM, aus der Rallycross-Meisterschaft, wir haben Dakar-Sieger, Offroad-Champions aus Amerika – es ist irre. Mich hat gereizt, dass wir mit dieser Serie dazu beitragen können, die Menschen auf die Auswirkungen des Klimawandels in verschiedenen Regionen aufmerksam zu machen.»

Buttons Team ist das zehnte, das dabei ist. Aus Deutschland sind Abt Cupra XE und Rosberg Xtreme Racing dabei, außerdem Chip Ganassi Racing und Andretti United (USA), Team Techeetah (Indonesien), Hispano Suiza Xite Energy Team and ACCIONA | Sainz XE Team (Spanien) sowie die britischen Teams Veloce Racing und X44 (Hamilton).

Button weiter: «Es ist fabelhaft, dass einige der besten Offroad-Fahrer der Welt gegeneinander antreten und wir in Regionen fahren, wo es zuvor kaum je ein Elektrofahrzeug gegeben hat. Wir fahren an jedem Ort zwei Runden zu je 16 Kilometern. Das ist ein Sprint, ein wenig wie ein Pod-Rennen aus Star Wars. Keiner von uns weiss, was ihn erwartet. Das macht mich ein wenig nervös, aber es ist auch aufregend.»

«Lewis und Nico haben verstanden, dass wir mit dieser Serie sehr viel Positives erreichen können. Sie setzen sich beide für Umweltthemen ein. Gerade das Engagement von Hamilton ist sehr wichtig, weil er als erfolgreichster Formel-1-Fahrer eine grosse Fangemeinde hat.»

«Ich bin gespannt, wie ich gegen die ganzen Spezialisten abschneiden werde. Für Hamilton fährt beispielsweise Sébastien Loeb, das ist einer meiner grossen Rallye-Helden. Und nun trete ich gegen ihn an. Das wird spannend.»

Der Kalender der Extreme E:

Wüste: Sharaan, Saudi-Arabien (3./4. April 2021)

Ozean: Lac Rose, Senegal (29./30. Mai)

Arktis: Kangerlussuaq, Grönland (28./29. August)

Regenwald: Santarém, Brasilien (23./24. Oktober)

Gletscher: Ushuaia, Argentinien (11./12. Dezember)