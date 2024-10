Hard-Enduro Hixpania: Bolt furios, Letti angeschlagen

Der Brite Billy Bolt (Husqvarna) gewann die Hixpania-Qualifikation des finalen Events der Hard-Enduro-Weltmeisterschaft in Nordspanien vor seinem Landsmann Mitch Brightmore und dem Südafrikaner Wade Young.

Die sieben Kilometer lange Hard-Enduro-Runde entlang des Seeufers bei Aguilar de Campoo war mit einem Abstand von zirka einer Stunde zweimal zu absolvieren. Die schnellste der zwei Rundenzeiten wurde gewertet und für die besten drei Fahrer wurden WM-Punkte vergeben. Darüber hinaus wurden mit diesem Ergebnis die Startpositionen für das Hauptrennen am Sonntag, das «El Camino Perdido» genannt wird, festgelegt.

Bei für Spanien kühlen Temperaturen um die 10 Grad ging es auf die erste Runde. Titelverteidiger Manuel Lettenbichler ließ es etwas sachter angehen, um keinen Sturz zu riskieren und die Verletzungen an Hand- und Sprunggelenk zu schonen. Mit dem fünften Platz konnte er zwar keine WM-Punkte sammeln, sich aber eine gute Startposition für das Hauptrennen am Sonntag sichern. Billy Bolt lieferte auf seiner Husqvarna bereits in der ersten Runde eine Fabelzeit ab. Mit dieser im Rücken verzichtete er nach dem Regen zwischen den beiden Runden sogar auf die zweite Runde und sicherte sich mit dem Sieg in der Qualifikation drei WM-Punkte. Der 21-jährige Mitch Brightmore zeigte mit dem zweiten Platz hinter Bolt einmal mehr, dass mit ihm in Zukunft zu rechnen sein wird und nahm die zwei WM-Punkte dankend mit.

Wade Young holte auf GASGAS mit dem dritten Platz immerhin noch einen WM-Punkt und hat damit im WM-Stand nun fünf Punkte Vorsprung auf den Lokalmatador Mario Roman, der auf seiner Sherco Vierter wurde. Der Spanier geht maximal ambitioniert ins Hauptrennen, um vor heimischem Publikum zu gewinnen und Young noch den Vizeweltmeistertitel zu nehmen.

Beim SuperEnduro-Showrennen in der Stadtmitte von Aguilar de Campoo gab es am späten Samstagnachmittag keine Überraschungen. SuperEnduro-Weltmeister Bolt holte sich vor 3000 Zuschauern und bei gleichsam kalten wie nassen Bedingungen den souveränen Sieg vor Diogo Vieira (GASGAS) und David Fernandez Chaves (Sherco).

Billy Bolt: «Ich war schon nach der Besichtigungsrunde zuversichtlich und mit der ersten Runde sehr zufrieden. Als es dann zwischen den beiden Runden geregnet hatte, waren die Chancen zu stürzen höher. Das spanische Publikum liebt Motorsport, also ist der Straight-Rhythm in der Stadt für sie eine super Sache. Beim Hauptrennen werde ich durch das Ergebnis in der Qualifikation beim Start in der ersten Reihe stehen. Der Regen und die niedrigen Temperaturen werden das Rennen schwierig machen und ich glaube, dass wir weniger Runden fahren werden als sonst. Ich erwarte, dass Manuel zu Beginn sehr schnell sein wird, obwohl er verletzt ist. Wenn das Rennen dann in der zweiten Hälfte etwas langsamer wird, will ich vorne dabei sein, attackieren und gewinnen. Das ist der Plan.»

Mitch Brightmore: «Ich bin ziemlich ambitioniert ins Rennen gegangen. Es ist immerhin die letzte Runde der Weltmeisterschaft, ich will hier alles geben, habe zwei gute Runden geliefert und konnte mich in der zweiten Runde vom dritten auf den zweiten Platz verbessern. Für Sonntag ist das eine gute Ausgangsposition und ich habe schon mal 2 WM-Punkte sichern können.»

Wade Young: «Es ist ganz gut gelaufen, ich habe Druck gemacht und war relativ dicht an Mitch dran. Billy hatte eine sehr schnelle erste Runde und ich bin auch mit dem einen WM-Punkt zufrieden, obwohl ich gerne mehr erreicht hätte. Am Sonntag wird es im Duell mit Mario sicher sehr eng. Die Meisterschaft ist immer noch offen. Mani fährt immer sehr gut, aber wenn er ein Problem haben sollte, werde ich zur Stelle sein. Das wird ein großer Tag und ich werde alles geben!»

Manuel Lettenbichler: «Das war nicht einfach. Nach der Türkei war ich zwei Wochen nicht mehr auf dem Motorrad und die Verletzungen sind beim Fahren schlimmer als ich erwartet hatte. Im Handgelenk habe ich kaum Gefühl. Ich konnte in der Qualifikation zwar keine WM-Punkte sammeln, aber das Resultat ist gut genug, um beim Start am Sonntag vorne mit dabei zu sein.»

Ergebnisse Hixpania Qualifikation:

1. Billy Bolt (GB), Husqvarna, 8:45,37 min

2. Mitch Brightmore (GB), Husqvarna, 9:10,31

3. Wade Young (ZA), GASGAS, 9:12,62

4. Mario Roman (E), Sherco, 9:16,11

5. Manuel Lettenbichler (D), KTM, 9:24,45

6. Alfredo Gomez Cantero (E), Rieju, 9:27,30

7. Ashton Brightmore (GB), Husqvarna, 9:33,44

8. Teodor Kabakchiev (BG), Sherco, 9:33,93

9. Graham Jarvis (GB), Husqvarna, 9:34,91

10. Sonny Goggia (T), KTM, 9:38,02