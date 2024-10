Matthias Walkner im WRC: Geburtstag und Weihnachten

Der österreichische Motorrad-Dakar-Sieger Matthias Walkner bekam im Zuge des Shakedowns für die Central European-Rallye eine ganz besondere Gelegenheit als Beifahrer im Toyota des achtfachen Weltmeisters Sébastien Ogier.

Rally-Raid-Held Matthias Walkner (Red Bull KTM) wird nach seinem furchtbaren Unfall im Dezember 2023 beim Training für die Dakar 2024 auch die kommende Ausgabe nur als Beobachter miterleben. Der Dakar-Sieger von 2018 sondiert im Moment verschiedene Optionen für seinen weiteren Karriereverlauf, möchte dem Rennsport aber gerne erhalten bleiben.

Walkner hätte nach seinem Sturz in der Wüste Kaliforniens beinahe sein linkes Bein verloren, verbrachte Monate in der Reha. Auch ein Wechsel in den Vierradsport-Bereich steht für den 38-Jährigen aktuell zur Debatte. Genau dahingehend gab es jetzt für den Kuchler eine spannende Gelegenheit.

Dank Sponsor Red Bull konnte Walkner beim Shakedown für die Central European-Rallye in Prag dabei sein und durfte dabei sogar am Beifahrersitz von Rallye-Ikone Sébastien Ogier Platz nehmen. «Ich hatte die unglaubliche Gelegenheit, an der Seite des achtfachen Weltmeisters Sébastien Ogier und seines Beifahrers zu sein», berichtete Walkner über sein Rallye-Abenteuer. Ogier signierte auch das Cockpit von Walkners Toyota GR Yaris in der Special Edition.

Walkner, der Ogier im Paddock beim Reifenwechsel über die Schulter schaute, zeigte sich vor allem vom Speed und der unglaublichen Genauigkeit der Asse beeindruckt: «Es fällt mir schwer, all das in Wort zu fassen – wie krank schnell, präzise und beeindruckend die Performance eines WRC-Autos ist. Ich bin mehr als dankbar, dass ich diesen Tag erleben durfte. Es war wie Geburtstag und Weihnachten!»