Hard-Enduro-WM mit neuem Promoter

In einer knappen Pressemitteilung wurde am 24. April 2025 verkündet, dass die Firma ProTouchGlobal die FIM-Hard-Enduro-WM beginnend mit 2025 durchführen wird.

Wer steckt nun hinter ProTouchGlobal? Es ist ein Schweizer Unternehmen, das ganz offensichtlich reichlich Erfahrung mitbringt – leider nur nicht im Hard Enduro. In diesem Segment haben sie zwar mit der Organisation der legendären Roof of Africa in Lesotho im letzten Jahr erste Gehversuche in diesem Sport gemacht, aber im Resultat – zumindest von den Teilnehmern – eine Note von mangelhaft bis ungenügend erhalten.

Das Event fand vom 28. bis 30. November des vergangenen Jahres statt, die offiziellen Ergebnisse wurden erst am 10. April 2025 kommuniziert – also gut vier Monate nach dem Event. Ansonsten konzentriert sich ihr bisheriges Portfolio an Tätigkeiten und Events stark auf den Radsport, wo sie ganz offensichtlich Erfahrung in dem Management von Athleten haben.

Teil der wenigen bislang vorliegenden Informationen ist ein WM-Kalender, der nicht als vorläufig angeführt wurde, in dem aber zwei von acht Rennen gekennzeichnet wurden, mit denen man noch in Verhandlungen stünde: Die Romaniacs und das Abestone in Italien. Also muss man von der Logik der Mitteilung davon ausgehen, dass die Verhandlungen mit anderen Rennen abgeschlossen sind. Daran sind nach aktuellem Kenntnisstand Zweifel durchaus berechtigt.

FIM-Hard-Enduro-WM-Kalender:

10.-11. Mai – Valleys Hard Enduro (GB)

12.-14. Juni – Silver Kings (USA)

22.-26. Juli – Red Bull Romaniacs (RO) (* in Verhandlung)

6.-7. September – Abestone (I) (* in Verhandlung)

20.-21. September – Hixpania (E)

9.-11. Oktober – Sea to Sky (TR)

24.-25. Oktober – Getzen Rodeo (D)

20.-22. November – Roof of Africa (LS)

Ein WM-Kalender muss, wenn er offiziell kommuniziert wird, bestätigt und belastbar sein. Dies war schon in den letzten Jahren leider nicht immer der Fall und man setzt diese leidige Tradition nun schon mit der ersten Ankündigung fort. Dass mit der Roof of Africa das eigene Rennen als letzte Runde im Kalender angesetzt wurde, zeugt von einem gewissen Eigeninteresse seitens ProTouchGlobal.

Dieser Kalender zeigt ebenfalls deutlich, dass die aktuelle Situation sowohl in der Industrie, also die Situation der Hersteller, als auch die im Fahrerfeld vom Promoter offensichtlich nicht realistisch eingeordnet wird. Es steht zu erwarten, dass weder KTM noch die anderen Werksteams willens und in der Lage sein werden, den immensen logistischen Aufwand zu betreiben, um diesem Kalender zu folgen.

Nachdem Karl Katoch und Martin Freinademetz Ende März als konstruktive Reaktion auf das damalige Vakuum die Vergabe der zwei Titel «Extreme Enduro Weltmeister» beim Red Bull Erzbergrodeo und «Extreme Enduro Rallye Weltmeister» bei den Red Bull Romaniacs verkündet hatten, scheint die FIM nun mit aller Macht dagegenhalten zu wollen.

Mit dem Valleys Hard Enduro in Wales startet das erste Rennen bereits in zwei Wochen. Reglement, Einschreibung, Bedingungen und alles weitere sind bislang jedoch weder kommuniziert noch irgendwo nachzulesen. Ross Hunter, Geschäftsführer von ProTouchGlobal, hat ein Ziel formuliert: «Unsere Mission ist es, diesen Sport zu fördern und dabei seine ursprüngliche, ungezähmte Essenz zu bewahren.» Nun wird es darum gehen, diesen Worten Taten folgen zu lassen, die auf die Erreichung dieses Ziels einzahlen. Der Sport hat eine professionelle und inhaltlich stimmige WM verdient.