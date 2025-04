Tobias Ebster (KTM): Beim Heim-Auftritt wartet Jarvis

Österreichs Wüsten-Hoffnung Tobias Ebster bestreitet Anfang Mai seinen ersten Renn-Einsatz seit der Dakar. Auf heimischem Boden bekommt er es dabei ausgerechnet mit der britischen Enduro-Ikone Graham Jarvis zu tun.

KTM-Rallye-Zukunftsaktie Tobias Ebster kehrt nach seinem fulminanten Auftritt bei der 2025er-Dakar wieder in die Enduro-Szene zurück. Der 27-jährige Tiroler bestreitet am 3. und 4. Mai seinen ersten offiziellen Renneinsatz auf heimischem Boden seit der Rallye Dakar. Schauplatz ist das Enduro-Festival in Oberhof, in der Nähe von Friesach in Kärnten.

Zur Erinnerung: Ebster fuhr bei der Dakar 2025 im Feld der Werksfahrer zweimal auf das Tages-Podium. Der Neffe von Heinz Kinigadner belegte bei seinem erst zweiten Start bei der gefürchtetsten Rallye der Welt am Ende den starken neunten Gesamtrang – er war damit viertbester KTM-Pilot. In der Rally 2-Klasse belegte Ebster in Saudi-Arabien Platz 2.

«Es wird sicher ein Spaß in Oberhof mit Freunden und Fans», freut sich Ebster auf seinen ersten Auftritt auf österreichischem Boden seit der Wüsten-Tortur im Winter. «Sechs Tage später geht es für mich dann schon weiter nach Südafrika, wo der dritte Rallye-Raid-WM-Lauf auf dem Programm steht. Dort bin ich ja in der Gesamtwertung vorne. Da ich so viel im Ausland unterwegs bin, freut es mich umso mehr, mal daheim zu fahren.»

Ebster wird in Oberhof sicher einer der Top-Favoriten sein. Mit der britischen Enduro-Ikone Graham Jarvis hat der Tiroler aber einen harten Widersacher. Für den fünffachen Erzberg-Sieger Jarvis, der mit seinem eigenen Husqvarna-Team antritt, sollte das sogenannte schwere Element der Enduro-Prüfung wie maßgeschneidert sein.

«Bei der Schlüsselstelle hat es in allen bisherigen Trainingssessions noch kein Fahrer bis ganz nach oben geschafft», berichtet Oberhof-Organisator Thomas Pirolt von den Vorbereitungen. Bei der erwähnten extremen Bergauf-Passage kann sich der Enduro-Künstler Jarvis pro Runde eine wertvolle Zeitgutschrift auf seine Jäger holen. Der Brite wird übrigens auch bei einer eigenen «Jarvis-Show» eine Kostprobe seines Könnens geben. Zudem sind für die Fans Autogrammstunden mit Jarvis und Ebster geplant.