6h Spa: 37 Autos beim zweiten Rennen der FIA WEC 2022

Die Sportwagen-WM hat eine erste Startliste für die 6h von Spa-Francorchamps herausgegeben. In der GTE-Am ist ein weiterer Porsche mit dabei. Luis Felipe Derani startet diesmal im Glickenhaus 007 LMH.

Nach den Mitte März ausgetragenen 1000 Meilen von Sebring gehen die Blicke in der FIA WEC nun auf die 6h von Spa-Francorchamps, die am 7. Mai 2022 auf der Agenda stehen. Die Serienorganisatoren haben nun eine erste vorläufige Startliste für das Rennen in den belgischen Ardennen herausgegeben. Darin sind 37 Autos zu finden - also eines mehr als noch in Sebring.

Neu mit dabei ist der Porsche 911 RSR von GR Racing mit Mike Wainwright, Riccardo Pera und Ben Barker. Das Team ist eigentlich sogar ein Vollsaison-Entry. Wagenbesitzer Wainwright wollte das Rennen in den USA aber auslassen. Somit besteht die GTE-Am-Klasse in Belgien aus 13 Fahrzeugen. Nicht viel Neues gibt es in der GTE Pro: Beide Werks-Porsche 911 RSR, die zwei Ferrari 488 GTE Evo von AF Corse und die Werks-Corvette C8.R sind auch in Spa mit dabei.

Bei den Hypercars fahren die beiden Toyota GR010 Hybrid, der Alpine A480 und der Glickenhaus 007 LMH. Im amerikanischen Fahrzeug gibt es eine Umbesetzung im Cockpit. So werden Olivier Pla und Romain Dumas diesmal mit Luis Felipe Derani starten. In Sebring saß hier noch Ryan Briscoe mit am Steuer. Derani hatte den Glickenhaus zuletzt bei den 24h Le Mans 2021 gefahren.

Die LMP2-Klasse besteht aus den üblichen 15 Oreca 07. Bei Vector Sport ist Sébastien Bourdais zusammen mit Nico Müller und Ryan Cullen unterwegs. Bei United Autosports USA startet diesmal Alexander Lynn mit Oliver Jarvis und Joshua Pierson. Bourdais und Lynn hatten das WEC-Rennen in Sebring ausgelassen, da sie im Einsatz bei den 12h Sebring der IMSA-Serie waren. Sie wurden von Mike Rockenfeller und Paul di Resta vertreten. An dieser Stelle gibt es einen Blick auf die vorläufige Entrylist